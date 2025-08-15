Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze, insani yıkım yaşıyor

Gündem

ERDOĞAN’IN GAZZE AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Al Jazeera’de kaleme aldığı makalede, İsrail’in Gazze saldırılarına dair önemli açıklamalarda bulundu. Saldırılara karşı duyduğu tepkiyi ifade eden Erdoğan, “Gazze Şeridi’nde yaşanan trajedi, yalnızca dar coğrafyaya sıkışmış bir çatışma olarak değil insanlığın ortak vicdanını yaralayan ve her geçen gün derinleşen bir insani felaket olarak görülmelidir.” dedi. Erdoğan, Gazze’de yaşanan trajedinin kapsamının giderek arttığını belirtti ve “İsrail’in aylardır sürdürdüğü bombardımanlar; kadınları, çocukları ve yaşlıları hedef alarak şehirleri yaşanmaz hâle getirmiştir.” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

İNSANİ ÇÖKÜŞ VE YOK ETME POLİTİKASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Açlık, susuzluk ve salgın hastalık riski, Gazze’yi topyekün bir insani çöküşe sürüklemektedir.” ifadesini de kullanarak, bölgede yaşanan durumun ciddiyetine dikkat çekti. Ayrıca, İsrail’in saldırılarında 61 bini aşkın Filistinlinin yaşamını yitirdiğini hatırlatan Erdoğan, “Bu tablo yalnızca savaşın değil sistematik bir yok etme politikasının da açık göstergesidir.” sözleriyle durumu ortaya koydu.

