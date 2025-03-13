Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze’nin Evlatlarına Sahip Çıkıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Diyanet Vakfı’nın düzenlediği 8. Uluslararası İyilik Ödülleri törenine katıldı. Konuşmasında Gazze’nin evlatlarına sahip çıktıklarını ifade eden Erdoğan, “İyilik sancağını yükseltmeye devam edeceğiz.” dedi.

RAMAZAN’IN ANLAMINA DEĞİNİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Diyanet Vakfı’nın yöneticileri ile törene katılanları selamlayarak, Ramazan ayının önemine vurgu yaptı. “Başı rahmet, ortası marifet, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan Ramazan’ınızı tebrik ediyorum” şeklinde konuşan Erdoğan, Ramazan ayının getirdiği güzelliklerin hayır getirmesini dile getirdi. Törende, ödüle layık görülen kardeşlerine de tebrik mesajı iletti.

İYİLİK HAFTASI KUTLANIYOR

Türkiye Diyanet Vakfı’nın 50. yıl dönümünü kutladığını belirten Erdoğan, bu kurumun iyiliği egemen kılmak amacıyla çalıştığını söyledi. Eğitimden insani yardıma kadar birçok alanda çalışmalar yürüttüğünü aktaran Erdoğan, “Nereye gitsek bir hizmetleri ile karşılaşıyoruz” dedi. Törende ayrıca, her yıl 13-20 Mart tarihlerinin İyilik Haftası olarak kutlanacağı açıklaması yapıldı.

MAZLUMLARIN YANINDAYIZ

İyilikte yarışmanın önemini vurgulayan Erdoğan, vicdanları tatile çıkarmış olanlara aldırmadan hayırda yarışmaya devam edilmesi gerektiğini söyledi. “Kötüye karşı iyinin, zalime karşı mazlumun, yanlışa karşı doğrunun safında yer almak bizim hayat tarzımızdır” şeklinde konuşarak bu doğrultudaki mücadelelerin devam edeceğini belirtti.

FİLİSTİN DAVASINA DESTEK

Erdoğan, iyiliğin güçlü bir miras olduğunu belirterek, bu mirası zenginleştirmek için çalıştıklarını ifade etti. Gazze ve Somali’deki duruma değinerek, “Nerede zulüm, çatışma, adaletsizlik varsa biz oradayız” dedi. “Barışın egemen olması için ne yapmamız gerekiyorsa yapmaktan çekinmiyoruz” diyerek, iyilik sancağını taşımaya devam edeceklerini vurguladı.