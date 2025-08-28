Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hava Savunma Sistemi’ni teslim etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gölbaşı Yerleşkesi’nde önemli teslimat ve açılış törenlerine katıldı. Törende, çok katmanlı hava savunma sistemi olan Çelik Kubbe’nin bileşenleri Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslim edilecek. Bu sistemle birlikte Çelik Kubbe tek bir merkezde toplanacak. Erdoğan, yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi: “Silahlı kuvvetlerimize güç katacak ve savunma sanayimizi bambaşka seviyeye taşıyacak üç değerli hamleyi birlikte yapıyoruz. Bunların ilki çelik kubbe. İkincisi ASELSAN’ın 14 tesisinin açılışıdır. Üçüncüsü Oğuzbey Teknoloji Üssü’nün açıklamasıdır. Şehitlerimizin ruhlarını şâd edeceğimize inandığım bu adımların ASELSAN, savunma sanayimiz ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.”

ÇELİK KUBBE VE HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ

Erdoğan, “Bugün ilk olarak 460 milyon dolar değerinde, dosta güven düşmana güven verecek, toplam 47 araçtan oluşacak gök kubbe sistemlerini kahraman ordumuza kazandırıyoruz. Son yıllarda etrafımızda yaşanan sıcak çatışmalar hava savunma ve radar sistemlerinin önemini ortaya koydu. İşi şansa bırakma gibi bir şansımız yok. Hava savunma ve taarruz kabiliyetlerimizle güvende olacağız.” dedi. Ayrıca, teslim edilecek uzun menzilli hava savunma sisteminin ülkemizin savunmasında dönüm noktası olacağını belirtti.

YATIRIMLAR VE YENİ TESİSLER

ASELSAN’ın yeni tesislerinde gelişmelerin devam edeceğini aktaran Erdoğan, hedeflerinin artırılacağını ve “Sistemlerimiz yeni yeteneklerle birlikte envantere kazandırılacak.” şeklinde konuştu. Bunun yanında, ASELSAN’ın ikinci 50. yılına yakışacak dev bir yerleşkenin temelinin atıldığını ve bunun Cumhuriyet tarihin en büyük savunma sanayi yatırımı olduğunu vurguladı. “Burası Avrupa’nın en büyük entegre hava savunma tesisi olacak.” diyerek projenin önemini açıkladı.

GENÇ NESİL VE TARİH BİLİNCİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Jandarma – Sahil Güvenlik Subay ve Astsubay Mezuniyet Töreni’ne katıldı. Burada, genç subay ve astsubaylara hitap etti. “Yürekleri Türkiye için atan bu evlatlarımızın heyecanına ortak olmaktan mutluluk duyuyorum. Şu tablo Türkiye’nin güvenlik duvarıdır.” ifadelerini kullandı. Türkiye Cumhuriyeti’nin köklü geçmişinin altını çizen Erdoğan, “Bizler Anadolu’ya dün gelmedik, tarihi dolu bir geçmişimizi yaymak için buradayız.” açıklamasında bulundu.

ZULÜM VE ADALET VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’deki zulümlere ve masum halkın maruz kaldığı duruma dikkat çekti. “Kendilerini dev aynasında gören zalimler mutlaka kaybedeceklerdir. Her gün masumların kanları dökülüyor ve Cenab-ı Allah zulmü yapanların hesabını soracaktır.” dedi. Ayrıca, mezun subay ve astsubayların devletin güvenliği için önemli bir role sahip olduğunu vurgulayarak, “Türkiye’nin huzuruna kast edenler, güvenlik güçlerimizin çelikten iradesiyle karşılaşacaklardır.” ifadelerini kullandı.