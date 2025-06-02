Cumhurbaşkanı Erdoğan, Havadan Su Atma Kapasitesini Artırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun programı çerçevesinde Ankara Etimesgut Havaalanı’nda gerçekleştirilen “Yeşil Vatan Kahramanları Görev Başında” etkinliğine katıldı. Burada yaptığı konuşmada, orman yangınlarıyla mücadelede son 23 yılda sağlanan ilerlemeleri vurguladı. Erdoğan, iktidarı döneminde yangınlarla mücadelede hem teknolojik hem de lojistik kapasitelerin artırıldığını ifade etti.

SU ATMA KAPASİTESİNDE BÜYÜME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, orman yangınlarıyla mücadelede önemli aşamalar kaydedildiğini belirterek, “Son 23 yılda hava ve kara gücümüzle, ekipmanlarımızla başarılara imza attık.” dedi. 2002 yılında 73 ton olan havadan su atma kapasitesinin, 27 uçak ve 105 helikopter ile toplam 438 tona yükseldiğini açıkladı.

PERSONEL SAYISI ARTIRILDI

Orman teşkilatına 8500 yeni personel kazandırdıklarını söyleyen Erdoğan, arazözler ve diğer ekipmanların yangınlara karşı 7/24 göreve hazır olduğunu belirtti. Ayrıca, hava araçlarının daha hızlı su alabilmesi amacıyla 4296 yangın gölet ve havuzu inşa edildiğini dile getirdi.

AVRUPA’DA ÖNCÜYÜZ

Cumhurbaşkanı’nın konuşmasında dikkat çeken diğer bir nokta, yangınla mücadele araçlarının sayısının bin 786’ya ulaştığı oldu. Yangınla mücadelede insansız hava aracı kullanımında Avrupa’da lider, dünya genelinde ise ikinci sırada yer alan Türkiye’nin 105 helikopter ve insansız hava araçları ile anında müdahale gerçekleştirdiği ifade edildi.

BELEDİYELERE SERT ELEŞTİRİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediyelerin reklam ve eğlence bütçelerinin, deprem ve yangın gibi kritik konulara ayrılan bütçelerden fazla olmasına tepki gösterdi ve “Deprem gibi yangına müdahale kritik kalemlerden katbekat fazla olmasının hiçbir açıklaması olamaz.” dedi. Ayrıca, “Milletimizin kaynaklarının etkin ve verimli harcanması şarttır.” şeklinde uyarılarda bulundu. Yeşil vatanın korunması için kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

ORMAN VARLIĞINDA BÜYÜME

Cumhurbaşkanı, çevre ve doğa koruma alanında tarihi adımlar atıldığını ve orman varlığının 23.4 milyon hektara ulaştığını belirtti. Ülkenin %30’unun ormanlarla kaplı olduğunu vurgulayan Erdoğan, 2002 yılından bu yana 7.5 milyardan fazla fidan dikildiğini ve yangınlarla zarar gören yerlerin ağaçlandırma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

KREDİ VE HİBE DESTEKLERİ

Erdoğan, orman köylülerine destek sağladıklarını ve bu kapsamda 21 yılda 285 bin aileye 35 milyar değerinde kredi ve hibe verildiğini açıkladı. Çeşitli yeni olanaklarla birlikte, bu yıl 12 bin aileye de katkı sağlanacağı duyuruldu.

ORMANLARIMIZ TEHDİT ALTINDA

Cumhurbaşkanı, iklim değişikliği nedeniyle ormanların tehlike altında olduğunu ve artan sıcaklıklar ile kuraklıkların ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirtti. 2025’in daha sıcak geçeceğini öngördüklerini ifade eden Erdoğan, yangınlara karşı dikkatli olunması gerektiğini ve ateş yakmanın büyük bir risk taşıdığını söyledi. Son olarak, ülkenin her türlü afetten korunması için dua ettiğini belirtti.