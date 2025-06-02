Cumhurbaşkanı Erdoğan: Havadan Su Kapasitesi Yükseldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yoğun programı devam ediyor. Bu çerçevede Erdoğan, Ankara Etimesgut Havaalanı’nda gerçekleştirilen “Yeşil Vatan Kahramanları Görev Başında” programına katılım sağladı. Konuşmasında, orman yangınlarıyla mücadelede son 23 yılda elde edilen önemli ilerlemeleri vurguladı. Erdoğan, iktidarı süresince yangınlarla mücadele alanında hem teknolojik hem de lojistik kapasitenin artırıldığını belirtti.

HAVADAN SU ATMA KAPASİTESİNDE ÖNEMLİ ARTIS

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Son 23 yılda orman yangınlarıyla mücadelede önemli aşamalar kat ettik. Hava ve kara gücümüzle, ekipmanlarımızla başarılara imza attık.” sözleriyle konuşmasına başladı. Devamında, “2002’de 73 ton olan havadan su atma kapasitemizi bugün itibarıyla 27 uçak ve 105 helikopter ile toplam 438 tona yükselttik.” şeklinde bilgi verdi. Yangın alanlarına yönelik hazırlıkların önemine değinen Erdoğan, “Arazözlerimiz, ekipmanlarımız yangınlara karşı 7-24 göreve hazır vaziyette bekliyor.” dedi. Ayrıca, ilk müdahale aracı bulunmadığını ve hava araçlarının su alma hızlarını artırmak amacıyla 4296 yangın göleti ve havuzu inşa ettiklerini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından bazı önemli noktalar şunlardır: “Orman yangınlarıyla mücadele araçlarımızın sayısı bin 786’ya çıktı. 130 bini aşkın orman yangını gönüllümüz yeşil vatan için çalışıyor. Yangınla mücadelede insansız hava aracı kullanımında Avrupa’da birinci, dünyada ikinci ülke konumundayız.” Sözlerini sürdürerek, belediyelerin yangın gibi kritik kalemlere yeterli bütçe ayırmadığına dikkat çekti ve “Reklama, konsere, eğlenceye veya geziye ayrılan tutarın deprem gibi yangına müdahale gibi kritik kalemlerden katbekat fazla olmasının hiçbir açıklaması olamaz.” şeklinde ifade etti.

ORMAN VARLIĞI 23,4 MİLYON HEKTARA ULAŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çevre koruma konusundaki çalışmalara da değinerek, orman varlığını 23.4 milyon hektara çıkardıklarını ve ülkenin yüzde 30’unun ormanlarla kaplandığını belirtti. “2002’den bugüne cennet vatanımızın dört bir yanına 7.5 milyardan fazla fidan diktik.” diyerek, fidan dikim çalışmalarının önemini vurguladı. Yangın sonrası zarar gören alanların ağaçlandırılmasının bir sonraki yıl içinde yapılacağını da aktardı.

21 YILDA 285 BİN AİLEYE 35 MİLYAR KREDİ ve HİBE

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, “Bir yandan orman köylülerimize destek olurken diğer yandan bölgesel kalkınmaya destek olduk.” diyerek, 21 yıllık dönemde orman köylerinde yaşayan 285 bin aileye 35 milyar büyüklüğünde kredi ve hibe sağlandığını belirtti. Bu yıl ise 12 bin aileye katkıda bulunduklarını ifade etti. Yeşil vatanın zenginleştirilmesi için 5 karar aldıklarını ve bunların Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından eylem planına dönüştürüleceğini aktardı.

ORGANİZE BİLMEMEK İHANETTİR

Erdoğan, yer altı ve üstü kaynakların sürdürülebilir kullanımının önemine vurgu yaparak, “Ormanlarımız tehlike altındadır. Artan sıcaklıklar, kuraklıklar ormanlarımız için ciddi tehditler barındırıyor.” dedi. 25 Temmuz 2024 tarihinde 145 yılın en sıcak günü yaşandığını, bunun sonucunda daha yıkıcı orman yangınlarıyla mücadele etmek zorunda kalındığını belirtti. Yangın alanlarında ateş yakmamanın hayati önem taşıdığını vurguladı ve “İhmal değilse büyük bir ihanettir.” diyerek uyarılarda bulundu.