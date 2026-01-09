Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayırlar Vesile Olsun Dedi

Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen 12. Necip Fazıl Ödülleri programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ödüllerin kültür sanat üzerindeki etkilerini vurguladı ve Gazze’deki insani duruma da değindi. “Milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadesini kullanan Erdoğan, kültür ve sanat alanında kıymetli temsilcileri ve gençleri selamlayarak, Necip Fazıl ödüllerinin bu yıl “Sonsuzun Fethine Çık” temasıyla düzenlendiğini belirtti. Cumhurbaşkanı; “Üstadın hem kalplerde hem de zihinlerde bıraktığı izleri bu günlere taşıyan Necip Fazıl Kısakürek’in fikri ve edebi mirasını güçlü bir şekilde yaşatan her bir kardeşime teşekkür ediyorum” dedi.

NECİP FAZIL’IN DAVA ANLAYIŞI

Cumhurbaşkanı, Necip Fazıl Kısakürek’in büyük bir dava adamı olduğunu ve onun fikirlerinin toplumda önemli bir yer edindiğini ifade etti. “Şairler sultanı, büyük mütefekkir dava adamı Necip Fazıl Kısakürek’e Allah’tan bir kez daha rahmet niyaz ediyorum” diyen Erdoğan, 2014 yılından itibaren düzenli olarak sahipleriyle buluşturulan bu ödüllerin kültür ve sanat dünyasındaki yerini vurguladı. Erdoğan, bu ödüllerin, kültürel alanda yeni bir pencere açtığına ve geleneksel anlayışları kırdığına dikkat çekti.

FİLİSTİN’E DESTEK MESAJI

Filistin’deki duruma ilişkin de açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı, “Şehit edilen 71 bini aşkın Filistinli kardeşimize Allah’tan bir kez daha rahmet niyaz ediyorum. Mekânları cennet olsun inşallah” dedi. Filistin halkına yönelik dayanışma duygularını ileten Erdoğan, zor şartlar altında direniş ruhunu koruyanlara desteklerini açıkladı. “O çadırların içinde, kışta, yağmurda, çamurda; yediden yetmişe çocukların, annelerin, yaşlıların hâlini ekranlardan hep birlikte izliyoruz” diyerek, uluslararası toplumun bu durumu görmezden gelmemesi gerektiğine vurgu yaptı.

ÖDÜLLERİ DEĞERLENDİRDİ

Necip Fazıl ödüllerinin sanat ve düşünce dünyasındaki önemine değinen Cumhurbaşkanı, bu ödüllerin; Türk kültür sanatına önemli katkı sağladığını belirtti. “Ödül sahiplerinin birbirinden kıymetli eserleri, medeniyetimizi yeni ürünlerle yeni çiçeklerle süslüyor” şeklinde derin bir tespit yapan Erdoğan, “İnsana dair hasletlerin hızla tükendiği bir çağda yaşıyoruz. Küreselleşme ile birlikte kültürel bir yozlaşma tüm dünyayı etki altına alıyor” ifadelerini kullandı.

GENÇLER İÇİN BİR PUSULA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin yön ve anlam krizine düştüğü bir dönemde Necip Fazıl ödüllerinin çok değerli olduğunu belirtti. “Sizler üstadın hayalini kurduğu gençliğin yolunu kaybetmemesi için çok mühim bir misyonu yerine getiriyorsunuz” diyen Erdoğan, ödül alanları tebrik etti ve jüri üyelerine de teşekkür etti. Necip Fazıl’ın düşüncelerinin ve eserlerinin, genç kuşaklar üzerinde önemli etkilere sahip olduğunu vurgulayarak, “Hakikate ulaşmak onun yegâne amacıdır” diye belirtti.