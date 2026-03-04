Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hudut Güvenliği İçi Kesin Önlemler Alıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftar programında açıklamalarda bulundu

NATO İLE İSTİŞARELER SÜRECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da düzenlenen Özel Harekat Komutanlığı’ndaki iftar programına katıldı. İftar sonrası yaptığı açıklamalarda, İran’dan ateşlenen ve Türk hava sahasına yönelen füzenin düşürülmesine ilişkin bilgiler paylaştı. Erdoğan, “Bu sabahki olayda olduğu gibi NATO müttefikleriyle yakın istişare içinde her türlü önlemi alıyoruz ve anında gerekli müdahalede bulunuyoruz” dedi. Ayrıca, benzer olayların yaşanmaması için uyarıların en belirgin şekilde yapıldığını belirtti. “Hudut güvenliğini şansa bırakmıyoruz. Ülkemizin ve milletimizin güvenliğini temin hususunda irademiz de kapasitemiz de en üst düzeydedir.” ifadesini kullandı.

ŞEHİTLERİ ANMA VE BAĞIMSIZLIK VURGUSU

Erdoğan’ın açıklamalarında, Türk ordusunun başarısı ön plana çıktı. “Askerimize üstün başarılar diliyorum. Rabbim güvenlik güçlerimizi ihanetten korusun. Tabuta sığmayan tüm kahramanlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Şehitlerimizin aziz ruhları rehberimizdir.” şeklinde duygularını ifade etti. Bayrağa, bağımsızlığa ve kutsal değerlere olan bağlılığı vurgulayan Erdoğan, Türkiye’nin bölgedeki rolünü de değerlendirdi: “Türkiye bölgesinde bir istikrar adasıdır. Dünyanın en çalkantılı bölgelerinde bin yıldır yaşıyoruz.”

ORDUMUZUN GÜVEN KAYNAĞI OLDUĞUNU BELİRTTİ

Erdoğan, “Esareti asla kabul etmeyen bir seciyeye sahibiz. Vatanımız, bayrağımız tehdit edildiğinde, istiklalimiz, istikbalimiz tehlikeye girdiğinde nasıl bir millet olduğumuzu tarihimizde defalarca gösterdik.” ifadeleriyle tarihi bir bağlam sunarak, milletin gücüne vurgu yaptı. Türk ordusunun milletle beraber güven kaynağı olduğunu belirten Erdoğan, “Kahraman ordumuza her türlü desteği vererek daha da güçlendirmeye devam ediyoruz. Huzur içinde yaşamak istiyorsak caydırıcılığımızı artırmak zorundayız.” diyerek hudut güvenliğinin önemini bir kez daha dikkat çekti.