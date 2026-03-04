Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hudut Güvenliği İçi Kesin Önlemler Alıyoruz

cumhurbaskani-erdogan-hudut-guvenligi-ici-kesin-onlemler-aliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftar programında açıklamalarda bulundu

NATO İLE İSTİŞARELER SÜRECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da düzenlenen Özel Harekat Komutanlığı’ndaki iftar programına katıldı. İftar sonrası yaptığı açıklamalarda, İran’dan ateşlenen ve Türk hava sahasına yönelen füzenin düşürülmesine ilişkin bilgiler paylaştı. Erdoğan, “Bu sabahki olayda olduğu gibi NATO müttefikleriyle yakın istişare içinde her türlü önlemi alıyoruz ve anında gerekli müdahalede bulunuyoruz” dedi. Ayrıca, benzer olayların yaşanmaması için uyarıların en belirgin şekilde yapıldığını belirtti. “Hudut güvenliğini şansa bırakmıyoruz. Ülkemizin ve milletimizin güvenliğini temin hususunda irademiz de kapasitemiz de en üst düzeydedir.” ifadesini kullandı.

ŞEHİTLERİ ANMA VE BAĞIMSIZLIK VURGUSU

Erdoğan’ın açıklamalarında, Türk ordusunun başarısı ön plana çıktı. “Askerimize üstün başarılar diliyorum. Rabbim güvenlik güçlerimizi ihanetten korusun. Tabuta sığmayan tüm kahramanlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Şehitlerimizin aziz ruhları rehberimizdir.” şeklinde duygularını ifade etti. Bayrağa, bağımsızlığa ve kutsal değerlere olan bağlılığı vurgulayan Erdoğan, Türkiye’nin bölgedeki rolünü de değerlendirdi: “Türkiye bölgesinde bir istikrar adasıdır. Dünyanın en çalkantılı bölgelerinde bin yıldır yaşıyoruz.”

ORDUMUZUN GÜVEN KAYNAĞI OLDUĞUNU BELİRTTİ

Erdoğan, “Esareti asla kabul etmeyen bir seciyeye sahibiz. Vatanımız, bayrağımız tehdit edildiğinde, istiklalimiz, istikbalimiz tehlikeye girdiğinde nasıl bir millet olduğumuzu tarihimizde defalarca gösterdik.” ifadeleriyle tarihi bir bağlam sunarak, milletin gücüne vurgu yaptı. Türk ordusunun milletle beraber güven kaynağı olduğunu belirten Erdoğan, “Kahraman ordumuza her türlü desteği vererek daha da güçlendirmeye devam ediyoruz. Huzur içinde yaşamak istiyorsak caydırıcılığımızı artırmak zorundayız.” diyerek hudut güvenliğinin önemini bir kez daha dikkat çekti.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Adem Metan İsrail’de Gözaltına Alındı Açıklaması

Gazeteci Adem Metan, İsrail'de Ensonhaber'in yayın yönetmeni İlyas Efe Ünal ile gözaltına alındıklarını açıkladı ve serbest kalma tarihlerinin belirsiz olduğunu belirtti.
Gündem

Kafe Olayında Uzlaşma Sağlandı: 1 Milyon 500 Bin TL Ödendi

Beyoğlu'ndaki bir kafede kahve içen genç mühendis, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan incelemede, kahvenin deterjanla hazırlandığı belirlendi ve soruşturma tamamlandı.
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Güvenlik Açıklamaları: Caydırıcılık Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran’dan gelen füzenin Türk hava sahasına girmeden düşürülmesiyle ilgili olarak NATO müttefikleriyle işbirliği yapıldığını ve gerekli önlemlerin alındığını vurguladı.
Gündem

Eflanispor Ligden Çekilme Kararı Aldı

Eflanispor, Bölgesel Amatör Lig'den çekildiğini açıkladı. Kulüp Başkanı, hakem hataları ve adaletsiz yönetimlere karşı isyan etti. Şok eden karar, futbol camiasında yankı uyandırdı.
Gündem

ABD Savunma Bakanı’ndan Yeni İran Açıklaması Geldi

ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, İran'daki duruma dair "Amerika kazanıyor" ifadelerini kullanarak, daha büyük hava saldırılarının yolda olduğunu belirtti.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.