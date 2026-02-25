Cumhurbaşkanı Erdoğan İftar Programında Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu’nda düzenlenen “Emek Sofrası Buluşması” iftar programına katıldı. İftar yemeğinin ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, İsrail’in ateşkese rağmen Gazze ve Batı Şeria’da sürdürdüğü saldırılar ve katliamlar konusunda sert bir şekilde tepki gösterdi. Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı’nın okullardaki Ramazan ayı genelgesine yönelik yayımlanan “Laikliği Birlikte Savunuyoruz” bildirisine de ağır eleştirilerde bulundu. Erdoğan, “Laikliğin arkasına saklanıyorlar” diyerek, “Türkiye’nin 23 yıldaki değişimini sindiremeyen, zihnen, fikren fosilleşmiş güruhun hezeyanlarına gülüp geçiyoruz. Hangi bildiriyi yayınlarsa yayınlasınlar biz toplumun hak ve özgürlüklerini genişletmeye devam ediyoruz” açıklamalarında bulundu.

GAZZELİ KARDEŞLERİMİZ ÖRNEK OLUYOR

Erdoğan, “Sizlerin şahsında 81 ilimizin tamamında alın teri ve emeğiyle ülkemize değer katan tüm çalışanlarımıza, tüm işçi kardeşlerimize selamlarımı sevgilerimi gönderiyorum. 10 Ekim’de bizim de çabalarımızla sağlanan ateşkese rağmen hukuk tanımaz İsrail hükümeti, Gazze ve Batı Şeria’ya saldırılarını artırarak sürdürüyor. İsrail’in saldırıları sonucu 11 Ekim’den bu yana 615 Filistinli şehit oldu, 2 bine yakın Filistinli kardeşimiz yaralandı. İnsani yardımların girişinde halen ciddi güçlükler çekiliyor. Gazze’nin nefes borusu olan Refah sınır kapısında kısıtlamalar, zulümler ve keyfi davranışlar maalesef devam ediyor. Yıkıntılar arasında derme çatma binalarda iftar yapan, bunlara rağmen zalime boyun eğmeyen Gazzeli kardeşlerimiz, imanlarıyla tüm Müslümanlara örnek oluyor. Cenabı Allah, Gazze’deki mazlumlarla birlikte zulüm gören tüm canların yardımcısı olsun” dedi.

DEVRİM NİTELİĞİNDE ADIMLAR ATTIK

Cumhurbaşkanı, “2002 yılından beri siz değerli kardeşlerimin hakkını vermeye, adil ve huzurlu bir çalışma iklimi inşa etmeye gayret gösterdik. İlk günden beri hedefimiz, işçi, işveren, kamu görevlisi dahil herkesin hukukunun korunduğu, iş barışının en ideal seviyede sağlandığı bir sistemi ülkemize kazandırmaktı. Ne ülkemizdeki malum çevreler gibi sermaye düşmanlığı yaptık, ne sermayeyi renklere ayırdık ne de rızkını alın teri dökerek kazanan emekçi kardeşlerimizin haklarının gasp edilmesine göz yumduk. Dengeli, rasyonel politikalarla işçi, memur ve sendikalarımızın şartlarını iyileştirmek için çaba harcadık. Yıllardır bizden önceki siyasilerin vaatlerinden öteye gitmeyen alanlarda devrim niteliğinde adımlar attık.

Burada öne çıkan reformlarımızı sizlerle kısaca paylaşmak isterim. 1 Mayıs biliyorsunuz bu ülkede yıllarca en fazla tartışma konusu olan hususlardan biriydi. 1 Mayıs’ı Emek ve Dayanışma Günü olarak resmi tatil ilan ederek tüm bu gereksiz tartışmalara son verdik. İşçi kardeşlerimizin daha emniyetli koşullarda çalışmalarını sağlamak için iş sağlığı sendikalar ve toplu iş sözleşmesi kanununu revize ederek iyileştirdik. Sendikaların kuruluş şartlarını kolaylaştırdık, sendikal güvenceleri ve grev hakkını güçlendirdik. Kamu görevlilerine toplu sözleşme hakkı tanıdık. Ana muhalefet partisinin anayasa mahkemesine taşıyıp iptal ettirdiği toplu sözleşme ikramiyesini biz yürürlüğe koyduk. Kamuda başörtüsü yasağını kaldırarak kadınların çalışma hayatındaki hak ve özgürlüklerini garanti altına aldık. Kamu çalışanlarımız artık cuma izni, hac izni gibi haklardan tam ve etkin bir şekilde yararlanabiliyor.

Tabii burada şunu da önemle ifade etmek durumundayım. Yıllarca örselenen, yıllarca hakları yok sayılan keyfi yasaklarla on yıllar boyunca mağdur edilen insanlara yönelik bu düzenlemelerin ülkemizdeki kimi çevreleri ciddi manada rahatsız ettiğini görüyoruz.”

HEZEYANLARINA GÜLÜP GEÇİYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Laiklik kavramının korkakça arkasına saklanıp milletin inanç değerlerine ateş eden, 27 Mayıs’tan beri milli iradeye yönelik darbe girişimlerinde cuntacılara sivil alanlarda tetikçilik yapma dışında hiçbir görevi olmayan, Türkiye’nin 23 yılda yaşadığı değişimi içlerine sindiremeyen, zihnen ve fikren fosilleşmiş bu güruhun hezeyanlarına sadece gülüp geçiyoruz. Onlar ne derse desin, hangi bildiriyi yayınlarsa yayınlasın, biz toplumun her kesiminin hak ve özgürlüklerini genişletmeye odaklanıyoruz” şeklinde sözlerini tamamladı.