Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İmamoğlu Davasında Karar Açıklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Ekrem İmamoğlu’na açtığı manevi tazminat davasında sonuç açıklandı. İstanbul 23. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde gerçekleşen duruşmaya tarafların avukatları katılım sağladı. Davacı avukatı Ferah Yıldız, İmamoğlu’nun dava konusu olan ifadeleriyle müvekkili Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kamu kurumlarını açıkça hedef aldığını belirtti. Yıldız, buna karşılık davalı tarafın iddialarını destekleyecek yeterli delilleri sunmadığını ifade etti. Davalı avukatı ise duruşmanın ertelenmesini talep etti.

HAKİM DAVA SÜREÇLERİNİ HATIRLATTI

Hakim, davanın önceki oturumlarında sözlü yargılama yapılacağına yönelik ara karar bulunduğunu hatırlatarak, tarafların gelmemesi durumunda davayı sonuçlandıracağını ifade etti. Son olarak, avukat Yıldız’dan gelen talepler doğrultusunda davanın kabul edilmesi yönünde karar verilmesini istedi.

MAHKEMEDEN 150 BİN LİRA TAZMİNAT

Kararını açıklayan hakim, davanın kısmen kabulüne ve 150 bin lira manevi tazminatın olay tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte İmamoğlu’ndan alınarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’a verilmesine hükmetti.

DAVA NE ÜZERİNE AÇILMIŞTI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özel tarafından İstanbul Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi’ne sunulan dava dilekçesinde, Ekrem İmamoğlu’nun 20 Mart 2025’te sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kişilik ve meslek hayatına ilişkin ifadelerde bulunduğu kaydedildi. Dilekçede, gerçekleşen haksız fiil sebebiyle davanın kabul edilerek, 250 bin lira manevi tazminatın olay tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte ödenmesi talep edilmişti.

