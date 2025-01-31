Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Antalya Hakkındaki Açıklamaları

ANTALYA’NIN GÜZELLİĞİNE VURGU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya’nın birçok özelliğine dikkat çekti. “Antalya, rüya şehir.” ifadesiyle, bu kentin sunduğu güzellikleri vurguladı. “Antalya deva şehir, şifa şehir.” sözleri ile sağlık ve huzur kaynağı olduğunu belirtti.

TOPLANTININ ANLAM VE ÖNEMİ

Dünyanın ilgiyle bakış attığı doğal güzellikleriyle dolu Antalya’da bir araya gelmiş olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. “Bizi tekrar bir araya getiren Rabbime hamdediyorum.” diyerek, bu buluşmanın manevi anlamına dikkat çekti.

KONGRE MESAJLARI

AK Parti Antalya İl Kongresi’nin millet için hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, “Rabbimden niyaz ediyorum.” diyerek dua etti. Bayrağı devreden arkadaşlarına başarılar dilerken, onlara teşekkür etti. Ayrıntıların ilerleyen zamanlarda paylaşılacağını ifade etti.