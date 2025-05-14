Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Dörtlü Görüşmesi Dikkat Çekti

GÖRÜŞME ORTADOĞU’NU ŞEKİLLENDİRİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Riyad’da bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın toplantıya videokonferansla katılması, Türkiye’nin bölgesel diplomasi sahnesindeki etkisini yeniden ortaya koydu.

DÜNYA BASINI OLAYI YAKINDAN İZLİYOR

Görüşmede, ABD’nin Suriye’ye yönelik tüm yaptırımları kaldırma kararı açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talebi üzerine alınan bu önemli karar, dünya basınında geniş yankı buldu. İngiliz basınından The Guardian, Trump’ın Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile yaptığı bu tarihi görüşmeye dikkat çekerek, Erdoğan’ın Suriye’nin uluslararası izolasyonunun sona erdirilmesine katkı sunduğunu vurguladı. Gazete, Erdoğan’ın talebi üzerine alınan yaptırımların kaldırılması kararının “tarihi önemde” olduğunu kaydetti.

ERDOĞAN’IN ETKİSİ VE TÜRKİYE’NİN ROLÜ

Reuters haber ajansı, Erdoğan’ın Trump’ın Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldırma kararını “tarihi önemde” olarak nitelendirdi. Türkiye’nin bu yönde atılan adımları desteklediği ve Erdoğan’ın bu kararın önemini özellikle belirttiği ifade edildi. AJans, bu görüşmeyi bölgesel diplomasi açısından önemli bir dönemeç olarak değerlendirdi. Erdoğan’ın bölgesel liderlerle aynı masa etrafında yer alarak Türkiye’nin jeopolitik ağırlığını yeniden gösterdiğini belirtti.

ULUSLARARASI ARENADAKİ DÖNÜŞÜM

ABD merkezli The Washington Post, Erdoğan’ın bu zirveyle birlikte “uluslararası arenadaki büyük dönüşümünü” gerçekleştirdiğini yazdı. Gazete, Erdoğan’ın, Suriye ve Ukrayna gibi büyük krizler karşısında “oyunu kuran lider konumunda” olduğuna dikkat çekti. Ayrıca, Trump’ın Suriye ile yaptığı görüşmede Erdoğan’ın adını anarak, “Suriye’ye ikinci bir şans verilmesini en çok talep eden liderlerden biri Erdoğan’dı” sözlerine yer verildi.

TÜRKİYE’NİN KATKISI VE BÖLGESEL ETKİSİ

Sırbistan haber ajansı Tanjug, Trump’ın Riyad’daki görüşmesini “25 yıl aradan sonra ABD ile Suriye arasında ilk temas” olarak değerlendirdi. Görüşmede Erdoğan’ın çevrim içi katılımı da önemli bir nokta olarak öne çıktı. ABD’nin Suriye ile ilişkileri normalleştirme adımında, hem Türkiye’nin hem Suudi Arabistan’ın etkisinin altı çizildi. The Jerusalem Post, Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılmasında Erdoğan’ın belirleyici rol oynadığını ve Türkiye’nin bölgede giderek pekişen etkisine dikkat çekti.