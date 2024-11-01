“Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı’nı Ağırladı”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile Vahdettin Köşkü’nde bir araya geliyor. Bu görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel sorunlar ele alınacak.

İSTANBUL’DA KENTSEL GELİŞİM!

Kalkınma Yolu Projesi, 1200 kilometre uzunluğundaki demir yolu ve otoyol ile Türkiye’yi Basra Körfezi’ndeki Faw Limanı’na bağlayacak. Bu proje, Yeni İpek Yolu olarak tanımlanmakta ve Avrupa ile Körfez ülkeleri arasında geniş bir etki alanı yaratarak ortak fayda sağlamayı hedefliyor. 2005 yılında temelleri atılan proje, Basra Körfezi’nden başlayarak Divaniye, Necef, Kerbela, Bağdat ve Musul gibi Irak’ın önemli şehirlerini geçip Türkiye ve Avrupa’ya ulaşacak. Geçtiğimiz günlerde Irak Başbakanı Şiya es-Sudani’nin Türkiye ziyareti, bu projede iki ülke arasında bir anlayış birliği sağlandığını gösteriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, projeyi Yeni İpek Yolu olarak tanımlayıp önemine dikkat çekti: “Basra’dan Türkiye sınırına uzanan kara ve demir yolu ulaştırma koridoru inşasına yönelik ‘Kalkınma Yolu Projesi’nin hayata geçirilmesi için birlikte çalışma kararlılığımızı vurguladık.”

REGİYONDA STRATEJİK KATKILAR!

Erdoğan, projeye ilişkin şunları da ekliyor: “Kalkınma Yolu sadece Türkiye ile Irak için değil, tüm bölge için stratejik öneme haiz, yüksek bir projedir. Bu yolun inşasıyla ortaya çıkacak katma değerden, Avrupa’dan Körfez’e kadar geniş bir coğrafyada milyonlarca insan faydalanacaktır.” Ayrıca, bu proje ile bölgesel işbirliği güçlendirilecek, ticaret gelişecek ve beşeri ilişkiler pekişecektir. Erdoğan, diğer ülkelerin de bu projeye katılacağını ümit ettiğini belirtti.

İPEK YOLU’NUN YENİDEN CANLANDIRILMASI!

Osmanlı dönemindeki tarihi İpek Yolu’nu yeniden canlandırmak amacıyla stratejik önem arz eden Orta Koridor, Türkiye’den başlayarak Kafkaslar, Hazar Denizi’ni aşarak Türkmenistan, Kazakistan, Orta Asya ve Çin’ye ulaşmaktadır. Orta Koridor, Rusya’nın Kuzey Koridoru ve İran’ın Güney Koridoru gibi alternatif yollar sunarak, Çin ile Avrupa’nın entegrasyonuna katkı sağlıyor. Pekin’den Londra’ya kadar uzanan bu hat, yıllık 600 milyar doları aşan ticaretin merkezinde yer alıyor.

IRAQ’IN STRATEJİK HEDEFLERİ!

Kuzey ve Güney koridorları, jeopolitik olarak sorunlar yaşama ihtimali yüksek hatlar arasında bulunuyor. Orta Doğu’daki istikrarsızlık, bu koridorlardaki riskleri artırmakta. Orta Koridor’un önemi, Türkiye’nin Asya-Avrupa bağlantı yollarını kontrol etmesi nedeniyle artıyor. Kalkınma Yolu Projesi’nin de bu Orta Koridor’un değerine katkı sağlaması bekleniyor. Faw Yarımadası’nda, Irak’ın en büyük limanının inşasını 2005 yılında başlatan yerel yönetim, yaklaşık 5 milyar dolarlık bir bütçe ile bu projeyi gündeme getirdi.

FAW LİMANI’NIN GELECEĞİ!

Projenin anlamlı hale gelmesi için iki şart var. İlki, limandan üçüncü ülkelere mal taşınması hedefleniyor. İkincisi ise projeye destek verecek ve değerini artıracak bölge ülkeleriyle işbirliği yapılması gerekmekte. Irak, bu hedef doğrultusunda Faw Limanı çalışmalarını başlattı. Bu limanın, Eylül 2024’te ilk gemiyi ağırlaması ve 2025’te faaliyete geçmesi bekleniyor. Ancak, böyle bir yol inşa edilmeden limanın açılması, projenin etkinliğini azaltabilir.