Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanun yaşatır, sözleşme değil

ERDOĞAN’IN KADIN HAKLARI VE AİLE YAPISI ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELERİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen KADEM 5. Olağan Genel Kurulu’nda, kadın hakları, nüfus politikası ve aile yapısıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 6284 Sayılı Kanun’un eksiksiz uygulanmasına vurgu yapan Erdoğan, kadınların iş dünyası, eğitim ve siyasetteki kazanımlarının zarar görmesine izin vermeyeceklerini belirtti. Gazze’de yaşanan olayların Batı değerlerinin sorgulanmasına neden olduğunu ifade eden Erdoğan, Türkiye’nin nüfus yapısındaki değişimlerin bir beka meselesi haline geldiğini belirtti.

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDEKANUNUN ÖNEMİ

Kadına yönelik şiddetle mücadelede 6284 Sayılı Kanun’un önemini yineleyen Erdoğan, “Sözleşme değil, kanun yaşatır” diyerek hukuk sisteminin etkinliğine dikkat çekti. Kadınların iş dünyası ve siyasette daha fazla yer almasının gerekliliğine değinen Erdoğan, Türkiye Yüzyılı’nın kadınlarla birlikte inşa edileceğini ifade etti. Erdoğan, konuşmasında KADEM’in önemli bir rol oynadığını belirterek, “KADEM, ülkemizin iki önemli meselesini aynı çatı altında buluşturarak, aslında konumuzun insanın bizatihi kendisi olduğunu ortaya koymak suretiyle, hayırlı bir görevi yerine getirmektedir” diye konuştu.

BATI DEĞERLERİ VE AHLÂKİ ÜSTÜNLÜĞÜ

Erdoğan, Batı’nın zayıflayan ahlaki üstünlüğüne de dikkat çekerek, “18 aydır Gazze’de devam eden soykırım başta olmak üzere Batı değerleri denen kavramların boş olduğunu göstermiştir” dedi. Türkiye’nin, bu olumsuzluklardan etkilenmeden kendi medeniyetine uygun bir anlayış geliştirmesi gerektiğini ifade etti. Sorunların halının altına süpürülmeden çözülmesi gerektiğini belirten Erdoğan, sosyal medyanın toplum üzerindeki olumsuz etkilerine de dikkat çekti.

NÜFUS AZALMASININ BEKA SORUNU OLDUĞU VURGUSU

Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin nüfus yapısındaki değişimlerin önemli bir tehdit oluşturduğunu belirtti. Önümüzdeki yıllarda nüfusun azalmasının ülkenin geleceği açısından kritik bir mesele olduğunu dile getiren Erdoğan, tarihi örneklerle bu durumun ciddiyetine işaret etti. Nüfusun 10 milyon gerilemesi bekleniyor ve bu durumun ülke için büyük bir tehlike olduğunun altını çizdi.

AİLE KURUMU VE NEOLİBERAL KÜLTÜRÜN ETKİSİ

Aile kurumunun tehdit altında olduğunu belirten Erdoğan, bu meseleyi sadece muhalefetin davranışlarıyla değil, neoliberal kültüre bağlı olumsuz etkilerle de ilişkilendirdi. Aileyi korumak ve artırmak için çeşitli önlemler alındığını ifade eden Cumhurbaşkanı, bu hedefe ulaşmak için zihniyet değişikliğinin şart olduğunu belirtti.

KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN ÖNÜNE GEÇMEK

Kadına yönelik şiddet konusundaki kararlılığını yineleyen Erdoğan, “Kadınların kıyafetlerinden dolayı ayrımcılığa uğradığı karanlık günler artık geride kaldı” dedi. Kamu ve özel sektörün üst kademelerinde daha çok kadın görünümünün sağlanacağını da vaat etti. “Yeni Türkiye’ye eninde sonunda uyum sağlayacaksınız” ifadeleriyle, kadınların toplumdaki yerini pekiştirmeye yönelik kararlılığını ortaya koydu.

Erdoğan, tüm bu konularda toplumun desteğini almanın önemini vurgulayarak, “Türkiye Yüzyılı’nı siz kadınlarla birlikte inşa edeceğiz” dedi.