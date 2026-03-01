Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt Emiri İle Görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, görüşmelere dair resmi bir açıklama gerçekleştirdi. Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İran tarafından Kuveyt’e yönelik yapılan saldırılardan duyduğu derin üzüntüyü ve geçmiş olsun dileklerini ilettiği belirtildi.

DİPLOMASİ EN AKILCI ÇÖZÜM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, problemlerinin diplomasi ve müzakere yoluyla çözülmesinin en mantıklı seçenek olduğunu vurguladı. Türkiye’nin, barış ortamının hızla sağlanması için gereken tüm çabayı göstereceği ifade edildi.

KUVEYT’TE BİR CAN KAYBINA YOL AÇTI

Kuveyt Savunma Bakanlığı Sözcüsü Saud Abdulaziz El-Atvan, hava kuvvetlerinin İran’dan fırlatılan çok sayıda balistik füze ve insansız hava aracını (İHA) engellediğini açıkladı. Atvan, İran saldırılarının başlangıcından bu yana 97 balistik füze ve 283 İHA’nın etkisiz hale getirildiğini aktardı. Füze ve İHA’ların önlemesi sırasında bazı şarapnellerin Kuveyt topraklarına düştüğünü bildirerek, bu durumun küçük çaplı maddi hasara neden olduğunu kaydetti. Kuveyt resmi haber ajansının aktardığına göre, saldırılar sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi de yaralandı. Kuveyt Başbakanı Ahmed el-Abdullah es-Sabah, İran’ın insansız hava araçlarıyla gerçekleştirdiği saldırıda hasar oluşan Kuveyt Uluslararası Havalimanı’nda incelemelerde bulundu.

ITALYAN ASKERLERİN GÜVENLİĞİ

ABD ve İsrail’in saldırılarına karşı İran’dan yapılan misilleme saldırılarından etkilenen Kuveyt’teki El Salem Hava Üssü’ndeki İtalyan birliğiyle ilgili Roma’dan bir açıklama yapıldı. Orgeneral Portolano, yazılı açıklamasında, “Kuveyt’teki El Salem üssünü etkileyen düşmanca olay, yaklaşık 300 İtalyan askerinden oluşan birliğe herhangi bir zarar vermedi ancak üssün lojistik ve operasyonel altyapısında sınırlı hasara yol açtı. Bununla birlikte, daha kapsamlı bir değerlendirme süreci devam etmektedir,” şeklinde bilgi verdi.