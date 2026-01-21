Cumhurbaşkanı Erdoğan Lula Da Silva İle Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yoğun diplomasi faaliyetleri devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en son Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile bir telefon görüşmesi yaptı. İki lider, Türkiye ile Brezilya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve küresel meseleleri değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye ile Brezilya ilişkilerini pek çok alanda geliştirme ve ilerletme konusunda çaba sarf etmeye devam edeceklerini vurguladı.

GAZZE’DE SON DURUM DEĞERLENDİRİLDİ

İletişim Başkanlığı’ndan gelen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya’nın Gazze’deki insanlık dramına karşı duyarsız kalmadığını takdirle karşıladıklarını ifade etti. Erdoğan, Türkiye’nin Gazze’de kalıcı barışın sağlanması amacıyla yapılacak tüm girişimleri önemli bulduğunu belirtti. Türkiye, Gazze’deki insani krizin sona erdirilmesi, barışın sağlanması ve bölgenin yeniden inşası için gösterdiği çabaları sürdüreceğini belirtti.