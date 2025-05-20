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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan’ı Ziyaret Edecek

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YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ DEVAM EDİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun bir diplomasi trafiği ile çalışmalarını sürdürüyor. Bugün, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi’ne katılmak amacıyla Macaristan’ın başkenti Budapeşte’ye gidecek.

MACARİSTAN ZİYARETİ DUYURULDU

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün Macaristan’ı ziyaret edeceğini belirtti. Zirve çerçevesinde TDT Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı’na katılacak olan Erdoğan, katılımcı devlet ve hükümet başkanlarıyla da ikili görüşmeler yapacak.

BUDAPEŞTE ZİRVESİ’NDE ÖNEMLİ TEMEL KONULAR ELE ALINACAK

Budapeşte Zirvesi, ‘Doğunun ve Batının Buluşma Noktası’ temasıyla gerçekleştiriliyor. Altun, Türk Devletleri Teşkilatı’nın kurumsal yapısının güçlendirilmesine yönelik yürütülen çalışmaların gözden geçirileceğini, ayrıca Budapeşte Bildirisi ve çeşitli belge ile kararların kabul edilmesinin planlandığını açıkladı.

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