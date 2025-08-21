Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü

GÖRÜŞME DETAYLARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkileri, Rusya-Ukrayna barış sürecini ve Gazze’deki güncel durumu da içeren pek çok bölgesel ve küresel konuyu ele aldı.

ALINAN TEDBİRLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna-Rusya savaşıyla ilgili Türkiye’nin adil bir barış için gösterdiği çabaları sürdürdüğünü vurguladı. Ayrıca, Alaska ve Washington’daki temasların dikkatle takip edildiğini ifade etti. Görüşme sırasında, Türkiye’nin Ukrayna ile Rusya arasındaki barış görüşmelerinde her türlü çabaya ev sahipliği yapmaya hazır olduğu da dile getirildi. Erdoğan, Gazze’de büyük bir insani felaketin yaşandığını belirterek, ateşkes sağlanması için gösterilen çabaların önemli olduğunu, İsrail’in Gazze’yi işgal planına yönelik pervasızlığının engellenmesinin gerekliliğini vurguladı.

İŞ BİRLİĞİ MESAJLARI

İki lider, BM Zirvesi marjında New York’ta ele alınan konular hakkında ayrıntıları görüşmek için mutabık kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşme sırasında, Türkiye’nin Fransa ile olan iş birliğini güçlendirmeye önem verdiğini ve savunma sanayii de dahil olmak üzere pek çok alanda ilişkileri geliştirmek amacıyla adımlar atmaya devam edeceklerini söyledi.