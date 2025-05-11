Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ve Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile birbirleriyle telefon görüşmeleri yaptı. Bu görüşmelerde Türkiye ile Rusya arasındaki ikili ilişkilere ek olarak bölgesel ve küresel meseleler de tartışıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Putin’e, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinin İstanbul’da tekrar başlaması yönündeki çağrısının olumlu karşılandığını belirtti. Türkiye’nin kalıcı bir çözüme ulaşacak müzakerelere ev sahipliği yapmaya her zaman hazır olduğunu ifade etti. Erdoğan, barışa ulaşmak için bir fırsat penceresinin açıldığını ve kapsamlı bir ateşkesin bu barış görüşmeleri için gerekli koşulları sağlayacağını vurguladı.

Erdoğan ve Macron, bölgesel ve küresel konuları ele aldı

Yapılan görüşmelerde Türkiye ile Fransa arasındaki ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konular üzerindeki tartışmalar da yer aldı. Erdoğan, Ukrayna ve Rusya arasındaki çatışmanın sona erdirilmesi açısından tarihi bir aşamaya gelindiğine dikkat çekerek, bu fırsatı değerlendirmenin önemini vurguladı. Türkiye’nin ateşkes ve kalıcı barışın sağlanması için müzakerelere ev sahipliği yapma dahil her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğunu kaydetti. Erdoğan, kalıcı barış müzakereleri için iş birliğinin önemini ve Ukrayna’nın yeniden inşa sürecinin dikkatli bir şekilde yürütülmesi gerektiğini ifade etti.

Putin: 15 Mayıs’ta İstanbul’da görüşelim

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’da düzenlediği basın toplantısında, “Ukrayna’da üçüncü kez ateşkes ilan ediyoruz” açıklamasını yaptı. Ayrıca, Ukrayna ile 15 Mayıs’ta İstanbul’da ön koşulsuz doğrudan görüşmelerin yeniden başlamasını önerdi. Putin, Türkiye’nin Rusya-Ukrayna müzakerelerinin düzenlenmesindeki rolüne dikkat çekerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini bildirdi. “Yarın Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşmemiz var. Kendisinden Türkiye’de müzakerelerin yapılması için böyle bir fırsat sağlamasını rica ediyorum. Ukrayna’da barış arayışına katkıda bulunma isteğini teyit etmesini umuyorum. Ukrayna ile ciddi müzakereler yapmaya kararlıyız” şeklinde ifadelerde bulundu.