Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekilleriyle bir araya geldi

CUMHURBAŞKANININ MİLLETVEKİLLERİYLE KAHVALTI TOPLANTISI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilleriyle düzenlediği kahvaltıda bir araya geldi. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da katıldı.

ÖMER ÇELİK’İN AÇIKLAMALARI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, milletvekilleriyle yapılan istişare ve değerlendirme toplantısına dair basın açıklaması yaptı. Çelik, “Cumhurbaşkanımız Genel Merkezimizde yaptığı toplantılara devam ediyor. Bugün 50 milletvekilimiz bu toplantıya katıldı. Toplantıda Bakanlar Kurulu üyelerimiz de hazır bulundu.” diyerek toplantının içeriğine değindi. İç ve dış politikalarla ilgili ve milletvekillerinin illeriyle ilgili konuların ele alındığı toplantıda sorular Cumhurbaşkanı tarafından yanıtlandı. Çelik, Cumhurbaşkanı’nın bakanlara talimatlar verdiğini ifade etti.

Çelik’in açıklamalarında, “Cumhur İttifakı’nın öncülük ettiği terörsüz Türkiye hedefine yönelik hassasiyet gösterilmesini, destek verilmesi gerektiğini” vurguladılar. Terörsüz Türkiye sürecinin bir devlet politikası olduğunu ve sürecin tüm yönleriyle takip edildiğini belirttiler. Ayrıca PKK’nın silah bırakma kararını açıklamasının gerekliliğine de dikkat çekildi ve “PKK’nın feshi yeni bir aşama olacak.” şeklinde ifade ettiler.

HİNDİSTAN VE PAKİSTAN ARASINDAKİ GERİLİM

Dün akşam geç saatlerde Hindistan ile Pakistan arasında gerilim tırmandı. Hindistan’ın, Pakistan’a yönelik savaş uçaklarıyla saldırı gerçekleştirdiği bildirildi. Bu durumu şiddetle kınadıklarını ve reddettiklerini ifade ettiler. Hindistan tarafı, bu eylemi daha önceki terör saldırılarına bir karşılık olarak gösteriyor. Pakistan ise terör olaylarının araştırılması için kapsamlı bir komisyon kurulmasını talep etmişti. Çelik, “Sivil alanları hedef alacak şekilde yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz.” dedi.