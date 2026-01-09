Cumhurbaşkanı Erdoğan Necip Fazıl Ödülleri Töreninde Açıklamalarda Bulundu

Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen 12. Necip Fazıl Ödülleri programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli değerlendirmelerde bulundu. Ödüllerin kültür ve sanat üzerindeki etkilerine vurgu yapan Erdoğan, Gazze’deki trajediyi de dile getirerek “milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

KÜLTÜR VE SANAT DÜNYASINA ÖNEMLİ KATKI

Kültür ve sanatın değerli temsilcilerini selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sonsuzun Fethine Çık” temasıyla gerçekleştirilen ödüllerin başta ülkemiz olmak üzere sanat ve kültür camiasına hayırlara vesile olmasını istedi. Necip Fazıl Kısakürek’in fikir ve edebi mirasını yaşatmaya devam eden herkese teşekkür eden Erdoğan, “Necip Fazıl büyük bir dava adamıdır. Gözünü budaktan sakınmayan bir fikir insanıydı” diye konuştu. Ayrıca, 2014’ten bu yana verilen bu ödüllerin sanat ve düşünce dünyasında önemli bir yer tutarak kültür havzasını geliştirdiğini belirtti.

FİLİSTİN HALKINA DESTEK MESAJI

Cumhurbaşkanı, 71 binden fazla şehit edilmiş Filistinli kardeşi anarak, “Mekânları cennet olsun” dileklerini iletti. Kış koşullarında hayata tutunmaya çalışan Filistin halkına destek mesajı vererek, “Direniş ve diriliş ruhunu muhafaza eden tüm Filistin halkına buradan dayanışma duygularımı iletiyorum” ifadelerini kullandı.

Yaşanan krizin resmedildiği görüntülere dikkat çeken Erdoğan, “O çadırların içinde yediden yetmişe çocukların, annelerin, yaşlıların hâlini ekranlardan hep birlikte izliyoruz” diyerek çözüm çabalarını anlattı. “Hesapların üzerinde bir hesap var” diyerek, zaman içerisinde bu hesapların görüleceğini kaydetti.

KÜLTÜR SANAT HAVZASINA YENİ PENCERE

Necip Fazıl ödüllerinin 2014 yılından bu yana geleneksel olarak her yıl verilmesinin önemine değinen Erdoğan, bu ödüllerin kültür dünyasına açılan yeni bir pencere olduğunu aktardı. Ödül sahiplerinin eserlerinin, medeniyetin zenginliğini artırarak yeni nesillerin sağlıklı bir kültür ikliminde yetişmesine katkı sağladığını belirtti.

DİJİTAL TEKNO KÜLTÜR VE GENCİMİZİN GELECEĞİ

Cumhurbaşkanı, dijital tekno kültürün edebiyatta yaratmış olduğu yıkıcı etkilere değinerek, “Gençlerimiz için bir pusula işlevi gören Necip Fazıl Ödüllerinin son derece kıymetli olduğunu belirtti. “Sizler üstadın hayalini kurduğu gençliğin yolunu kaybetmemesi için mühim bir misyonu yerine getiriyorsunuz” dedi.

HAKİKATE ULAŞMAK NECİP FAZIL’IN AMACIDIR

Necip Fazıl’ın anlamını vekar ve cesaretle tanımlayan Erdoğan, şairin eserlerini bir hakikat arayışı olarak nitelendirdi. Ödüllerin, bu arayışa hizmet ettiğini dile getirerek, “Hakikate ulaşmak onun yegane amacıdır” sözleriyle tüm katılımcılara seslendi.