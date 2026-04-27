Cumhurbaşkanı Erdoğan OECD Zirvesinde Ticaretin Geleceğini Değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen OECD Beceriler Zirvesi’nde önemli açıklamalarda bulundu. Teknolojik ilerlemelerin iş dünyasındaki etkilerini vurgulayan Erdoğan, “Sizlerin de takip ettiği üzere dünya teknoloji ve yapay zeka öncülüğünde keskin bir dönüşüm yaşıyor. Bunun insanlığa neler kazandırıp neler kaybettirdiğinin hesabını akademisyenlerimiz yapmakta ama bu değişim dalgasını durdurmak mümkün değil. Değişimi sağlıklı şekilde yönetmek bizim elimizde.” ifadelerini kullandı.

TEKNOLOJİK DÖNÜŞÜM VE BEŞERİ BECERİLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvede katılımcıları selamlayarak, “Sayın genel sekreter, bakanlar, uluslararası kuruluşların değerli temsilcileri sizleri hürmetle selamlıyorum. Zirve münasebeti ile sizleri kıtaların buluşma noktası olan İstanbul’da ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum.” sözleriyle misafirperverliğini dile getirdi. Ayrıca, bu zirvenin beceriler alanında küresel diyalog için önemli bir zemin oluşturacağını belirtirken, “İstihdam alanında ezberlerin bozulduğuna şahit oluyoruz. Teknolojideki gelişime paralel olarak üretim içimleri değişiyor, yeni iş alanları ortaya çıkıyor.” dedi.

ROBOTİK TEKNOLOJİLER VE İSTİHDAM SORUNLARI

Uluslararası araştırmalar, OECD ülkelerinde iş gücünün azaldığını göstermekte. Bazı sektörlerde iş gücü talebinde düşüş yaşanırken, yetenekli personel bulmanın güçleştiğine dikkat çekildi. Erdoğan, “Robotik teknolojilerin yaygınlaşması çeşitli endişeleri beraberinde getirmektedir. Küresel robot piyasasının şu anki 100 milyar dolardan 2050’de 25 trilyon dolarlık pazara dönüşeceği öngörülüyor.” şeklinde uyarılarda bulundu. Yapay zekanın yönettiği robotların, üretim süreçlerinde nasıl bir etki yaratacağı ve bunun yönetilmesi gerektiği konusunda endişeler olduğunu da sözlerine ekledi.

HAYAT BOYU ÖĞRENME VE YETİŞKİNLERE YATIRIM

Zirvede ele alınacak konuların iş dünyası için yeni ufuklar açacağına inandığını ifade eden Erdoğan, eğitim sistemlerinin yeniden şekillendirilmesi gerekliliğini vurguladı. “Hayat boyu öğrenme sadece bireylerin kariyerlerini değil, ülkelerin rekabet gücünü de belirleyecek.” açıklamasında bulundu. Aile bağlarının ve yardımlaşma kültürünün önemine de dikkat çekildi. Dezavantajlı kesimlerin potansiyelini kullanamaması durumunun sadece ekonomik bir kayıp değil, aynı zamanda toplumsal bir sorun olduğunun altı çizildi.

KADINLARIN İSTİHDAMA KATILIM ORANI

Türkiye’nin, kadınlar için geliştirdiği projelerle 20-25 yıl önce hayal edilemeyen başarılara ulaştığını kaydeden Erdoğan, kadınların iş gücüne katılım oranını yüzde 27,9’dan yüzde 34,7’ye yükselttiklerini belirtti. Kadın istihdam oranının da benzer şekilde arttığını ifade etti. “Geçen hafta Meclisimizde kabul edilen bir kanunla, çalışan tüm annelerimizin doğum izni süresini 24 haftaya yükselttik.” diyerek, kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımını destekleyecek adımların atıldığını vurguladı.

GELECEĞİN MESLEKLERİ İÇİN ÖZGÜN PROJELER

Erdoğan, gençleri geleceğin mesleklerine hazırlamak için çeşitli programlar yürüttüklerini ve önümüzdeki üç yıl içinde 3 milyon genci istihdama kazandırmayı hedeflediklerini söyledi. Ayrıca, iş gücü becerilerinden sosyal korumaya kadar reformların devam edeceğini belirtti. Kayıt dışı istihdamın düşürülmesi konusundaki başarılarına da değinerek, OECD zirvesinin ülke için ve tüm insanlık adına hayırlara vesile olmasını temenni ettiğini sözlerine ekledi.