Cumhurbaşkanı Erdoğan Önemli Açıklamalarda Bulundu

TOPLANTININ SONU VE ERDOĞAN’IN AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı tamamlandı. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kameraların önüne geçerek çeşitli konularda açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan’ın açıklamalarında öne çıkan noktalar arasında “endişelerimizin haklılığı ortaya çıktı” ifadesi yer alıyor. Gece gündüz demeden büyük ve güçlü Türkiye’yi inşa etme mücadelesini sürdüreceklerini dile getiriyor. Almanya Cumhurbaşkanı ile terörle mücadele, düzensiz göç, vatandaşların vize sorunları ve Almanya’daki Türk toplumu gibi birçok konuyu görüştüklerini belirtiyor. Ayrıca, aşırı sağ hareketlere dikkat çekerek, “Son yapılan birçok seçimde maalesef endişelerimizin haklılığı ortaya çıktı” diyor.

AŞIRI SAĞIN ETKİLERİNE DİKKAT

Hayatın her alanında olduğu gibi siyasette de boşluk kabul edilmediğini vurgulayan Erdoğan, Batı’da yaşanan durumun bunun bir örneği olduğunu ifade ediyor. Avrupa’daki son seçimlerde aşırı sağcı demagogların öne çıktığını belirtiyor. 61 binden fazla sivilin katledildiğini gözlemleyen Batılı kuruluş ve liderlerin, Gazze’deki insanlık sınavında sınıfta kaldıklarını söylüyor. Aşırı sağ hareketlerin bugün Avrupa’da belirleyici bir role sahip olduğunu dile getirerek, Avrupa’da uzun yıllardır yaşayan Türk vatandaşlarının huzuruna büyük önem verildiğini vurguluyor. Aşırı sağın Avrupalı Türkler ve Müslümanlar için bir tehdit oluşturmaması amacıyla gelişmeleri dikkatle izlediklerini aktarıyor.

AB İLE İLİŞKİLER ÜZERİNE

Son dönemde AB ile ilişkilerin eski ritmine döndüğünü belirten Erdoğan, “AB’yi ekonomiden savunmaya, siyasetten uluslararası itibarı içine çıktığı çıkmazdan sadece Türkiye kurtarabilir” diyor. Türkiye’nin birliğe tam üyeliğinin Avrupa Birliği için önemli bir kurtuluş olacağını ifade ediyor. AB’nin bu gerçeklerle yüzleşmesinin kendileri için hayırlı olacağını vurguluyor. Önceden olduğu gibi yapıcı bir anlayışla üyelik sürecini ilerletmek istediklerini belirtiyor. AB’nin ve ona giden yol açan ülkelerin yanlışta ısrar etmemesi gerektiğini dile getiriyor.

DÜNYA İLE ETKİLEŞİM

Erdoğan, Türkiye’nin 360 derece bakış açısıyla hem yurtiçine hem de yurtdışına yönelerek tüm dünyayı kucaklamayı sürdüreceklerini aktarıyor. Malezya, Endonezya ve Pakistan gibi bölgelerin parlayan yıldızlarıyla yapılan ziyaretin son derece verimli geçtiğini ifade ediyor. Ticari, ekonomik, kültürel, savunma ve beşeri ilişkilerin güçlendiğini vurguluyor. Ziyaret sırasında Türkiye’ye gösterilen yoğun ilgi ve sevgiye dikkat çekerek, insanların ellerinde al bayraklarla kendilerini selamladıklarını ifade ediyor.

TOGG HEDİYESİ VE YANSIMALAR

Erdoğan, Türkiye’nin İslam dünyasında güçlenen rolüne dair olumlu geri dönüşleri memnuniyetle karşıladığını söylüyor. Bu ziyaret sırasında her üç ülkenin liderlerine hediye ettikleri milli elektrikli otomobil olan TOGG’un, Türkiye’nin yeni simgelerinden biri haline geldiğini aktarıyor. TOGG’un tasarım aşamasından üretimine kadar karşı çıkanların, liderlere yapılan hediyeden rahatsız olduğunu belirtiyor.