Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı görüşmesi

HİNDİSTAN VE PAKİSTAN ARASINDAKİ GİDEN GERİLİM

Hindistan ile Pakistan arasında yaşanan gerginlik artarak devam ediyor. Hindistan ordusu, önceki gece Pakistan ve bağlı olduğu Azad Keşmir bölgesindeki hedeflere yönelik bir askeri operasyon başlattı. Pakistan ordusu ise buna karşılık vererek Hindistan’a ait 5 savaş uçağını ve 1 insansız hava aracını düşürdü.

CAN KAYIPLARI ARTIYOR

Pakistanlı yetkililer, Hindistan tarafından gerçekleştirilen saldırılarda ölü sayısının 26’ya yükseldiğini ve en az 46 kişinin yaralandığını açıkladı. Hindistan’da ise ilk tespitlere göre en az 8 sivil hayatını kaybederken, 29 kişi de yaralanmış durumda.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Bölgedeki sıcak gelişmeler sürerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan ile gerilim yaşayan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider, bölgedeki son durumu değerlendirdi.

DAYANIŞMA VURGUSU

Görüşmeye ilişkin yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şerif’e dayanışma mesajı iletti. Erdoğan, “Gerilimin tırmanmasını önlemek için Türkiye elinden geleni yapmaya hazır” ifadesini kullandı. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, görüşmede Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilim, 6 Mayıs gecesi meydana gelen saldırılar ve güncel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, Türkiye’nin Pakistan ile dayanışmasını belirtirken saldırıda yaşamını yitirenler için Allah’tan rahmet, yaralılara ise şifa diledi. Ayrıca, Türkiye’nin Cammu-Keşmir bölgesindeki terör saldırısına dair tarafsız, şeffaf ve güvenilir bir uluslararası soruşturma yürütülmesi çağrısını desteklediğini vurguladı. Erdoğan, gerilimin tırmanmasını önlemek adına diplomatik temastan vazgeçmeyeceklerini de dile getirdi.