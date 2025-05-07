Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı ile görüştü

HINDISTAN VE PAKISTAN ARASINDAKİ GERGİNLIK DORUKTA

Hindistan ve Pakistan, son dönemde karşı karşıya geldi. Hindistan ordusu, Pakistan ve ona bağlı Azad Keşmir bölgesindeki hedeflere karşı dün gece askeri operasyon gerçekleştirdi. Pakistan ordusu ise bu saldırıya anında karşılık vererek Hindistan’a ait 5 savaş uçağını ve 1 dronunu düşürdü.

CAN KAYIPLARI ARTIYOR

Pakistanlı yetkililer, Hindistan’ın gerçekleştirdiği saldırılarda ölü sayısının 26’ya yükseldiğini ve en az 46 kişinin yaralandığını açıkladı. Hindistan tarafında da ilk verilere göre en az 8 sivil hayatını kaybederken, 29 kişi de yaralandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN TELEFON GÖRÜŞMESİ

Bölgedeki gerginlik devam ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider, görüşmede bölgedeki son durumu değerlendirdi.

PAKİSTAN İLE DAYANIŞMA VURGUSU

Görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şerif’e dayanışma mesajı verdi. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Türkiye, Pakistan ile dayanışma içerisindedir. Türkiye, bu süreçte Pakistan’ın soğukkanlı, itidalli politikasını desteklemekte ve Cammu-Keşmir’deki terör saldırısına dair tarafsız, şeffaf ve güvenilir bir uluslararası soruşturma yürütülmesi teklifinin önemini belirtmektedir.” denildi. Erdoğan, gerilimin tırmanmasını önlemek için Türkiye’nin elinden geleni yapmaya hazır olduğunu ve bu konuda diplomatik temasların sürdürüleceğini ifade etti.