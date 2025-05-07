Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı ile görüştü

Hindistan ve Pakistan arasında gerilim arttı. Hindistan ordusu, dün gece Pakistan ve bağlı olduğu Azad Keşmir bölgesindeki hedeflere yönelik bir askeri operasyon başlattı. Buna karşılık veren Pakistan ordusu, Hindistan’ın 5 savaş uçağını ve 1 dronunu düşürdü.

CAN KAYIPLARI ARTIYOR

Pakistanlı yetkililer, Hindistan’ın saldırıları sonucunda ölü sayısının 26’ya ulaştığını ve en az 46 kişinin yaralandığını bildirdi. Hindistan’da ise ilk veriler doğrultusunda en az 8 sivil hayatını kaybetti, 29 kişi de yaralandı.

ERDOĞAN’IN GÖRÜŞMESİ

Bölgedeki sıcak gelişmeler devam ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan ile gerilim yaşayan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider arasındaki görüşmenin ana gündemi bölgedeki son durum oldu.

DAYANIŞMA MESAJI VE DİPLOMATİK TEMASLAR

Görüşmeye dair yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Şerif’e dayanışma mesajı verdiği ifade edildi. Erdoğan, “Türkiye’nin Pakistan ile dayanışmasını ifade ederken, saldırıda hayatını kaybeden Pakistanlılara Allah’tan rahmet, yaralılara da şifa diliyorum.” dedi. Erdoğan, Türkiye’nin, Pakistan’ın bu süreçte soğukkanlı ve itidalli politikasını desteklediğini ve Cammu-Keşmir’deki terör saldırısına ilişkin tarafsız, şeffaf ve güvenilir bir uluslararası soruşturma yürütülmesi teklifinin yerinde olduğunu belirtti. Türkiye’nin, gerilimin tırmanmasını önlemek için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu, bu konuda diplomatik temasların devam edeceğini de sözlerine ekledi.