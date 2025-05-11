Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve Macron’la görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Bu görüşmelerde Türkiye ile Rusya arasındaki ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel meseleler masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin’e, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış müzakerelerinin İstanbul’da devam etmesi yönündeki açıklamasının sevindirici bir gelişme olduğunu iletti. Ayrıca, Türkiye’nin kalıcı çözüme ulaşmak için müzakerelere ev sahipliği yapmaya her zaman hazır olduğunu belirtti. Erdoğan, barış yolunda bir fırsat penceresi açıldığını, kapsamlı bir ateşkesin barış müzakereleri için gerekli ortamı oluşturduğunu vurguladı.

erdoğan ve macron’un görüşmeleri

Görüşmelerde Türkiye ile Fransa arasında ikili ilişkiler ve bölgesel, küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışmanın sona erdirilmesi için tarihi bir dönüm noktasına ulaşıldığını, bu sürecin iyi değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Türkiye’nin ateşkes ve kalıcı barış sağlanması için müzakerelere ev sahipliği yapma konusunda her türlü desteği sunmaya hazır olduğunu söyledi. Erdoğan, Ukrayna ile Rusya arasındaki kalıcı barış müzakerelerinin başlamasının ve Ukrayna’nın yeniden inşa sürecinin titizlikle yürütülmesinin önemli olduğunu dile getirdi.

putin’den müzakere teklifi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’da düzenlenen basın toplantısında “Ukrayna’da üçüncü kez ateşkes ilan ediyoruz” şeklinde bir açıklama yaptı. Putin, Ukrayna ile 15 Mayıs’ta İstanbul’da ön koşulsuz doğrudan görüşmelerin yeniden başlatılmasını önerdi. Türkiye’nin Rusya-Ukrayna müzakerelerinde üstlendiği rolle ilgili bilgi veren Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğini de bildirdi. Ayrıca, barış arayışına katkıda bulunma isteğini yineledi ve “Ukrayna ile ciddi müzakereler yapmaya kararlıyız” dedi.