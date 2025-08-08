Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rakipler Türkiye’yi övüyor

ERDOĞAN’IN DEİK GENEL KURULUNDA YAPTIĞI AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEİK 38. Olağan Mali Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni Programı’nda açıklamalar yapıyor. “Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. DEİK 38. genel kurulunda sizlerle olmaktan, 40. yılınızı paylaşmaktan memnuniyet duyuyorum.” ifadeleriyle sözlerine başlayan Erdoğan, tüm iş adamlarına da şükranlarını sunuyor. 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ı anarak, “Kendisi çok farklı bir cumhurbaşkanıydı. Onca engele rağmen Türkiye önünde yeni ufuklar açmış devrinin ötesinde hizmetler yapmış siyaset ve devlet adamıydı.” diyor. DEİK’in Türk iş dünyasının lokomotif kuruluşu olarak 40. yılına girdiğini vurgulayan Erdoğan, “DEİK bugün devasa çınara dönüştü.” diyerek DEİK ailesine de başarılı yıllar diliyor.

DEİK’İ GÜÇLÜ ŞEKİLDE DESTEKLEDİK

Erdoğan, genel kurulda tüm katılımcılara, “Yolunuz açık olsun.” mesajı veriyor. “Özal’ın yadigarı olan DEİK’i güçlü biçimde destekledik.” diyen Cumhurbaşkanı, kendilerine iletilen her konuyla bire bir ilgilendiklerini de belirtiyor. Elini taşın altına koyduklarını ve Türkiye’nin üretim gücüne güç kattıklarını ifade ediyor. İş adamlarına, “Dünyanın neresinde olursa olsun arkalarında Türkiye Cumhuriyeti devleti olduğunu hissettirdik.” diyor. Süren çatışmaların yarattığı tedirginliklerin farkında olduklarını ve jeopolitik riskleri çok iyi değerlendirdiklerini vurguluyor.

İHRACATÇILAR YENİ PAZARLAR KURUYOR

Erdoğan, iş dünyasının fırtınalı bir sürecin içerisinden geçtiğini, ihracatçıların yeni pazarlar oluşturarak bu zorlu süreci yönettiklerini aktarıyor. “Potansiyel fırsatları dikkate alarak küresel sistemde ülkemizi en iyi noktada konumlandırmaya çalışıyoruz.” diyen Erdoğan, insan hayatını ve onurunu merkez alan bir siyaset izlediklerini belirtiyor. “Ne zulme sessiz kalıyor ne de macera peşinde koşuyoruz.” ifadelerini kullanarak, ülkesinin menfaatlerini öne çıkardıklarını vurguluyor.

MİLLİ GELİR 1 TRİLYON DOLARI AŞTI

Son olarak, DEİK’in potansiyelini çok iyi bildiğini dile getirerek, ekonomik verilere dikkat çekiyor. “Geçtiğimiz günlerde ekonomimize dair önemli veriler açıklandı. Dış ticarette rekora imza attık.” diyen Erdoğan, milli gelirin ilk kez 1 trilyon doları aştığını ve 1 trilyon 371 milyar dolara ulaştığını ifade ediyor.