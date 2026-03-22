Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize’de Komşularıyla Bayramlaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı vesilesiyle Rize’de komşularıyla bir araya geldi. Güneysu’da ikamet eden Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte komşularına konuk olarak bayramlarını kutladı.

BAŞKAN, KOMŞULARLA SOHBET ETTİ

96 yaşındaki Ayşe adındaki komşusunun evinde oturan Erdoğan, burada bir süre sohbet etmeyi tercih etti. Komşulardan biri Erdoğan’a, “Bütün devletlerle, bütün dünyayla uğraşıyorsun Başkanım. Allah razı olsun” diyerek takdirlerini iletti. Ziyaret esnasında Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a mahalle sakinleri tarafından kolonya ve çikolata sunuldu.

BAYRAMDAKİ ÇATIŞMALAR UNUTULMADI

Bölgedeki çatışmalara vurgu yapan bir vatandaş, “Allah razı olsun. Onlar savaşta, biz rahat rahat yaşıyoruz” sözleriyle duyduğu minnettarlığı dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram ziyaretinin ardından İstanbul’a dönmek üzere Güneysu ilçesinden yola çıktı.