Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize’de Komşularıyla Bayramlaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı vesilesiyle Rize’de komşularıyla bir araya geldi. Güneysu’da ikamet eden Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte komşularına konuk olarak bayramlarını kutladı.

BAŞKAN, KOMŞULARLA SOHBET ETTİ

96 yaşındaki Ayşe adındaki komşusunun evinde oturan Erdoğan, burada bir süre sohbet etmeyi tercih etti. Komşulardan biri Erdoğan’a, “Bütün devletlerle, bütün dünyayla uğraşıyorsun Başkanım. Allah razı olsun” diyerek takdirlerini iletti. Ziyaret esnasında Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a mahalle sakinleri tarafından kolonya ve çikolata sunuldu.

BAYRAMDAKİ ÇATIŞMALAR UNUTULMADI

Bölgedeki çatışmalara vurgu yapan bir vatandaş, “Allah razı olsun. Onlar savaşta, biz rahat rahat yaşıyoruz” sözleriyle duyduğu minnettarlığı dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram ziyaretinin ardından İstanbul’a dönmek üzere Güneysu ilçesinden yola çıktı.

MİT Başkanı İbrahim Kalın İstanbul’da Hamas Heyetiyle Görüştü

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, İstanbul'da Hamas Siyasi Büro üyeleriyle önemli bir toplantı yaptı.
Fenerbahçe Emre Mor ile Yolları Ayırıyor

Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Emre Mor ile yeni bir anlaşma yapmayacak. Forma şansı bulamayan oyuncunun kariyerine İstanbul'da devam etmesi bekleniyor.
İran Ordusu F-15 Uçağını Düşürdü: Hava Saldırıları Artıyor

İran, ABD-İsrail çatışması esnasında güney bölgesinde bir F-15 savaş uçağını düşürdüğünü duyurdu. Uçağın Hürmüz Adası yakınlarına düştüğü belirtilirken, konuya dair resmi yanıt henüz gelmedi.
Futbolcu Kaan Kundakçı Cinayetinde Yeni Gelişmeler

İstanbul Ümraniye'deki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümüne dair soruşturmada gözaltı sayısı arttı. İddialara göre Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun da olayda rolü var.