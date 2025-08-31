Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şi Cinping ile buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü’nün 25. Zirvesi için Çin’in Tianjin kentine ulaştı. Erdoğan, Binhay Uluslararası Havalimanı’nda, Çin Devlet Bakanı Ley Haycao, Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal ve elçilik personeli tarafından coşkuyla karşılandı. Burada yoğun diplomatik etkileşimlerde bulunması beklenen Erdoğan, ilk görüşmesini gerçekleştirdi.

ÇİN DEVLET BAŞKANI İLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yüz yüze geldi. İkili görüşme öncesi tokalaşarak kameralar için poz verdi. Görüşmenin gündeminde ise ikili ilişkiler, Türkiye-ŞİÖ ilişkileri ve bölgesel ile küresel gelişmeler yer aldı.

PUTİN İLE GÖRÜŞME PLANI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de zirveye katılacak. Erdoğan, zirve çerçevesinde Vladimir Putin ile bir ikili görüşme gerçekleştirmeyi planlıyor.