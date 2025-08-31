Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şi Cinping ile buluştu

TİANJİN’DE ZİRVESİNE GELİŞ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü’nün 25. Zirvesi için Çin’in Tianjin kentine geldi. Erdoğan, Binhay Uluslararası Havalimanı’nda, Çin Devlet Bakanı Ley Haycao, Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal ve elçilik personeli tarafından törenle karşılandı. Burada yoğun diplomatik görüşmeler yapması beklenen Erdoğan, ilk olarak önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi. İkili görüşme öncesi el sıkışarak basın mensuplarına poz verdi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra, Türkiye-ŞİÖ ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmelerin de gündeme geldiği ifade edildi.

PUTİN İLE İKİLİ GÖRÜŞME PLANLANIYOR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de zirveye katılacak. Erdoğan, zirve çerçevesinde Vladimir Putin ile de bir ikili görüşme gerçekleştirecek.