Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şi Cinping ile buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü’nün 25. Zirvesi için Çin’in Tianjin şehrine ulaştı. Erdoğan, Binhay Uluslararası Havalimanı’na iniş yaptığında, Çin Devlet Bakanı Ley Haycao, Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal ve elçilik personeli tarafından törenle karşılandı. Yoğun diplomatik temasların yapılması beklenen bu ziyarette Erdoğan, ilk görüşmesini gerçekleştirdi.

ÇİN DEVLET BAŞKANI İLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi. İkili görüşmenin öncesinde el sıkışarak basın mensuplarına poz verdi. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Türkiye-Şanghay İşbirliği Örgütü ilişkileri ve bölgesel, küresel gelişmelerin de gündeme geldiği ifade edildi.

PUTİN İLE İKİLİ GÖRÜŞME YAPACAK

Zirveye katılacak olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir ikili görüşme gerçekleştirecek. Bu görüşmelerin, ülkeler arasındaki ilişkileri güçlendirme açısından önemli olduğu belirtiliyor.