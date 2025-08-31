Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şi Cinping ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü’nün 25. Zirvesi için Çin’in Tianjin şehrine ulaşmış durumda. Erdoğan, Binhay Uluslararası Havalimanı’nda, Çin Devlet Bakanı Ley Haycao, Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal ve elçilik personeli tarafından bir törenle karşılanıyor. Burada yoğun diplomatik temaslar yapması beklenen Erdoğan, ilk görüşmesini gerçekleştirmiş durumda.

ÇİN DEVLET BAŞKANI İLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi. İkili görüşme öncesinde el sıkışarak basın mensuplarına poz vermeyi ihmal etmedi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Türkiye-ŞİÖ ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler gündeme gelmiş durumda.

PUTİN İLE GÖRÜŞME PLANI

Zirveye katılacak olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de Erdoğan, zirve çerçevesinde bir ikili görüşme gerçekleştirecek.