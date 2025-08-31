Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şi Cinping’le Buluştu

ZİRVEYE RESMİ ZİYARET

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü’nün 25. Zirvesi için Çin’in Tianjin şehrine geldi. Erdoğan, Binhay Uluslararası Havalimanı’nda, Çin Devlet Bakanı Ley Haycao, Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal ve elçilik personeli tarafından törenle karşılandı. Burada yoğun diplomatik temaslarda bulunması beklenen Erdoğan, ilk görüşmesini gerçekleştirdi.

ÇİN DEVLET BAŞKANI İLE TOPLANTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi. İkili görüşme öncesi el sıkışarak objektiflere poz verdi. Öte yandan görüşmede ikili ilişkiler, Türkiye-ŞİÖ ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler gündeme geldiği ifade edildi.

PUTİN İLE YAPILACAK GÖRÜŞME

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de zirveye katılacak. Erdoğan, zirve kapsamında Vladimir Putin ile de bir ikili görüşme gerçekleştirecek.