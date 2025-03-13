Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırrı Süreyya Önder’le Görüştü

KARARLI ADIMLAR ATILIYOR

“Terörsüz Türkiye” sürecinde önemli ve kritik günler yaşanıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin grup toplantısında yaptığı tarihi çağrı sonrasında, terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan “silah bırakma ve fesih” çağrısını yapmıştı. Bunun hemen ardından PKK, Öcalan’ın çağrısına uyacaklarını açıkladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN CEVAP

Yeni süreç, DEM Parti heyetinin çeşitli siyasi partilere gerçekleştirdiği ziyaretlerle devam ediyor. Bu bağlamda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Süreç boyunca DEM Parti heyetiyle birebir temasa geçmeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısı çıkışında kendisine yöneltilen “DEM Parti heyetiyle görüşüp görüşmeyeceği” sorusuna “İmralı heyeti randevu isterse veririm.” yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu açıklamasının hemen ardından harekete geçen DEM Parti, yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı ile görüşmek için bir başvuru yaptıklarını duyurdu.

MECLİS’TE GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Son dakika gelişmesi olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, meclis iftarında Sırrı Süreyya Önder ile sohbet etti. O anlara dair görüntüler basına yansıdı. Sırrı Süreyya Önder, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği kısa sohbette terörsüz Türkiye sürecine dair değerlendirmelerde bulunduklarını ifade etti.