Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suudi Arabistan ile İlişkiler ve Bölgesel Barış Vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan’ın önemli gazetelerinden biri olan Şarkul Avsat’a mülakat verdi. Bu mülakatta, Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri, bölgesel barış, güvenlik ve iş birliği konularında görüşlerini paylaştı ve İran, Gazze, Suriye, Sudan ve Somali gibi uluslararası meseleler üzerine değerlendirmelerde bulundu. Mülakat, Arapça ve İngilizce olarak yayımlandı.

TÜRKİYE-SUUDİ ARABİSTAN İLİŞKİLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Suudi Arabistan ilişkinin tarihi bağlar ve güçlü devlet gelenekleri üzerine inşa edildiğini belirterek, bu iki dost ülkenin yalnızca ikili meselelerle sınırlı kalmadığını ifade etti. Ayrıca, bu dostluğun bölgesel huzur, istikrar ve refah açısından taşıdığı önemi vurguladı. Erdoğan, ziyaretin asıl amacının ikili ilişkileri somut alanlarda ilerletmek ve bölgesel meselelerde derinlemesine istişare yapmak olduğunu ifade etti. Ekonomik iş birliğine yönelik iradeyi yansıtan programın, iş dünyasını da kapsayacak şekilde hazırlandığını kaydetti.

İRAN-ABD GERİLİMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD-İran gerginliği ve bu konuda Türkiye gibi bölgesel aktörlerin yürüttüğü istişarelerin önemine dikkat çekti. Erdoğan, bu tür bir senaryonun bölgeye acı ve trajedi getireceğini, dolayısıyla Türkiye’nin yeni bir savaşı kesinlikle istemediğini vurguladı. Sorunların güne diyalog ve sağduyu yolu ile aşılması gerektiğini söyleyen Erdoğan, herhangi bir askeri müdahaleyi kesin bir şekilde reddettiklerini belirtti. Ayrıca, İran’daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve olumsuz bir dış müdahale senaryosunu desteklemediklerini ifade etti.

GAZZE’DE BARIŞ PLANI’NIN İKİNCİ AŞAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze barış planının ikinci aşamasında karşılaşılan zorluklar üzerine açıklamalarda bulundu. Ateşkesin kırılganlığının en büyük engellerden biri olduğunu ifade eden Erdoğan, sivillerin korunması ve insani yardımın kesintisiz bir şekilde ulaştırılmasının önem taşıdığını belirtti. Yeniden inşa çalışmalarının derhal başlaması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, sahada güven sağlanmadan kalıcı bir huzurun mümkün olamayacağını söyledi.

SURİYE’DEKİ GELİŞMELER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye hükümeti ile terör örgütü SDG/YPG arasında yürütülen temaslar hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Saha ve diplomasi alanındaki olumlu gelişmelerin Suriye’de yeni bir siyasi ufuk açabileceğini belirten Erdoğan, Türkiye’nin komşularına tehdit oluşturmayan bir Suriye arzusunu dile getirdi. Suriye’nin geleceğinin sadece Suriyelilerin iradesi ile şekilleneceğini de belirtti.

SUDAN’DAKİ İÇ SAVAŞ

Sudan’da devam eden savaşın sona erdirilmesi adına Türkiye’nin desteklerini sürdürdüğünü ifade eden Erdoğan, Sudan halkının büyük bedeller ödediğine dikkat çekti. Türkiye’nin diplomatik çabalarını sürdürdüğünü ve insani yardımları devam ettirdiğini kaydetti. Ayrıca Suudi Arabistan, ABD ve Mısır’ın yürüttüğü yapıcı girişimlerin önemini vurguladı.

SOMALİLAND MESELESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in Somaliland’ı tanımasını gayrimeşru bir adım olarak nitelendirerek, Türkiye’nin bu kararı yok saydığını belirtti. Türkiye’nin, Birleşmiş Milletler kararları doğrultusunda Somali’nin toprak bütünlüğünü savunmaya devam edeceğini ifade eden Erdoğan, bölge ülkeleri ve uluslararası kuruluşların kararın reddi yönündeki açıklamalarını değerli bulduğunu sözlerine ekledi.