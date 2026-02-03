Sarıyer’de Kundaklama Şüphesiyle 5 Araç Yanarak Küle Döndü

SARIYER’DE YANGINDA KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ

Sarıyer Maslak Atatürk Oto Sanayi’de 31 Ocak Cumartesi akşamı saat 03.30 civarında, 5 aracın alev alarak yanması olayı meydana geldi. İhbar üzerine hemen olay yerine polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışırken, polis ekipleri yangının kundaklama ile ilgili olabileceği şüphesi üzerine inceleme başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen soruşturma ekipleri, yangın sırasında olay yerinden yürüyerek uzaklaşan bir şüpheli tespit etti.

GÜVENLİK KAMERASINDA ŞÜPHELİ TESPİTİ

Gözaltına alınması gereken şahsın gidebileceği yollarda arama yapan Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği polisleri, caddede yürüyen ve kameralardaki şüpheliyle benzerlik gösteren bir kişiyi durdurmak istedi. Ancak bu kişi, polisleri görünce şüpheli hareketler sergilemeye başladı. Sorgulama sürecinde suçunu kabul eden Kazım K. isimli şahıs, gözaltına alındı. İnşaat işçisi olduğu öğrenilen Kazım K., ifadesinde ısınmak amacıyla karton ve plastikleri yakmaya çalıştığını, alevlerin çevreye yayıldığını ve korkarak olay yerinden kaçtığını belirtti.

SUÇ KAYITLARINA GÖRE TUTUKLAMA

Yapılan incelemelerde Kazım K.’nın ‘Kişilerin huzur ve sükununu bozma’, ‘Kasten yaralama’, ‘Dolandırıcılık’, ‘Tehdit-hakaret’, ‘Motosiklet hırsızlığı’ ve ‘Ailenin korunması kanununa muhalefet’ gibi toplam 13 suç kaydı olduğu tespit edildi. İşlemler tamamlandıktan sonra şüpheli adliyeye sevk edildi ve mahkemeye çıkarıldı. Burada ‘Mala zarar verme’ suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın meydana geldiği anlar ile aracın alevler içinde kalışı güvenlik kameralarına yansıdı.