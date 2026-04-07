Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tayfun Blok-4 İmzasıyla Savunma Sanayisinde Yeni Dönem

Türkiye’nin yerli ve milli savunma sanayisindeki atılımlar hız kesmeden devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde, son yıllarda özellikle balistik füze teknolojilerinde önemli gelişmeler kaydedildi.

TEKNOLOJİK GELİŞMELER SEVİYE ATLADI

ROKETSAN tarafından üretilen Tayfun balistik füze ailesinin en yeni modeli olan Tayfun Blok-4, 2025’teki IDEF savunma fuarında ilk kez tanıtılarak hipersonik hız (Mach 5 ve üzeri) yeteneğiyle Türkiye’nin en uzun menzilli karadan karaya balistik füzesi olma özelliğiyle dikkat çekti.

YENİ TESİSLERİN RESMİ AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİ

Bu bağlamda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’nın Lalahan bölgesinde ROKETSAN Üretim Tesisleri Açılışı, Seri Üretim Teslimatları ve Temel Atma Töreni’ne katıldı. Törende, yeni üretim tesislerinin resmi açılışı gerçekleştirilirken, Tayfun Blok-4 füzesinin seri üretim teslimatları için gerekli adımlar da atıldı.

MUHALEFETİN ESKİ ELEŞTİRİLERİ ANILDI

Erdoğan, konuşmasında muhalefetin geçmişteki eleştirilerine de atıfta bulundu. CHP’nin daha önceki yıllarda Sinop’taki füze denemeleri ve savunma projeleri ile ilgili “Balıkları ürkütmeyin” ve “Fazla silaha ne gerek var” şeklindeki sözlerini hatırlattı.

ŞAİRDEN GÖZLEMLERLE YANIT VERDİ

Bu eleştirilere yanıt veren Erdoğan, şöyle konuştu: “Eğer ‘füze testi yapmayın, balıklar ürküyor’ ya da ‘ne gerek var bu kadar silaha, bize kim saldıracak’ diyenlere kulak kabartsaydık, bugün bu gurur verici aşamalara ulaşamazdık.”

TAYFUN FÜZESİNE İMZA ATIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tayfun Blok-4 füzesini yakından inceledi ve imzalamayı da ihmal etmedi. Törende, ROKETSAN’ın yeni uydu fırlatma ve patlayıcı hammadde üretim tesislerinin açılışının yanı sıra, savunma sanayiinde önemli iki altyapı daha kazanılmış oldu.