Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye Gerçekleşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Basketbol Gelişim Merkezi’nde gerçekleştirilen İstanbul GENÇFEST programında gençlere seslendi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “terörsüz Türkiye” hedefine önemli bir adım atıldığını ifade etti. Erdoğan, “Terörsüz Türkiye, Türkiye Yüzyılı’nın kilit taşı olacak. Bu eseri de siz gençlerimize hediye edeceğiz. Cumhur İttifakı olarak tam bir dayanışma içinde inşallah terörü bitiriyor, Türkiye’yi huzura, kardeşliğe, refaha taşıyoruz. Bu, en büyük eserimiz olacak” şeklinde konuştu. Ayrıca, gençlerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını belirtip, ülkenin dört bir yanındaki gençlere sevgilerini ve selamlarını gönderdi.

GENÇLER ÜLKENİN UMUDUDUR

Programda bulunan konuklara teşekkür eden Erdoğan, salonu dolduran gençlere de minnettar olduğunu dile getirdi. “Geleceğe dair ümitlerimizi yeşerten her bir gencimize şükranlarımı sunuyorum. Siz gençler Türkiye’nin aydınlık geleceğini temsil ediyorsunuz. Sizlere baktıkça çok daha büyük bir Türkiye görüyorum. Her biriniz bu ülkenin parlak yarınlarısınız” dedi.

BENZERSİZ BİR MİLLETİZ

Cumhurbaşkanı, Türk milletinin güçlü bir dayanışma ile tarih boyunca birçok zorlukla başa çıktığını vurgulayarak, “Biz öyle sıradan bir millet değiliz. Bizim millet olarak damarlarımızda akan kanda o tarihin birikimi ve tecrübesi var” şeklinde konuştu. Batı ve Doğu’dan gelen saldırılara rağmen, Türk milletinin asla vazgeçmediğini ifade etti.

SORUNLARI ÇÖZECEK GÜCE SAHİBİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk’ta uluslararası bir toplantıdan geldiğini belirtti ve sorunların çözülebileceğini kaydetti. “Sorun mu var? Allah’ın izniyle çözer geçeriz. Engel, badire mi var? Hepsini aşar geçeriz. Bizim kutlu yürüyüşümüzü asırlardır durduramadılar” dedi.

BARIŞ İÇİN ÇABALAYAN BİR TÜRKİYE

Erdoğan, kan akışını durdurmak için yoğun çaba gösterdiklerini belirterek Türkiye’nin insani diplomaside öncü rol oynadığını ifade etti. “Her birinde barış için ateşkes için tek tek çabalıyoruz. Olayları tribünden izleyen değil yöneten bir Türkiye var” sözlerini sarf etti.

TERÖRÜN KÖKÜNÜ KAZIMAYA KARARLILIĞIMIZ

Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin terörizmin üstesinden gelme kararlılığını vurgularken, “Bu ülkenin istikbali adına konulmuş en stratejik hedeflerden biri terörsüz Türkiye’dir” ifadelerini kullandı. Gençlerin özgür bir şekilde yaşaması için çok çetin mücadeleler verildiğini anlatan Erdoğan, “Hedefe ulaşana kadar durmayacağız” dedi.

BİR GELECEK İÇİN BİR ARADA OLALIM

Cumhurbaşkanı, her etnik kökenden insanın bir arada huzur içinde yaşayabilmesi gerektiğini belirtti. “Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Çerkeziyle, Alevisiyle, Sünnisiyle müşterek bir geleceği huzur içinde güvenle kucaklayalım” çağrısı yaptı.

GENÇLERE DİKKAT ÇEKEN MESAJLAR

Erdoğan, gençlere açıkça yalan söyleyenlerin kaybedeceğini belirtip, “Gençlerin eline kalem, kitap, bilgisayar yerine molotof verenler kaybedecekler. Kazanan Türkiye olacak” dedi.

GÜÇLÜ BİR GELECEK İÇİN YATIRIMLAR

Bürokraside gençlerin daha güçlü bir şekilde yer almasını sağladıklarını söyleyen Erdoğan, üniversitelerde ve spor tesislerinde iyileştirmeler yaptıklarını, gençlerin bu ülkenin geleceği olduğuna inandığını dile getirdi. “Geleceği gençlerle şekillendirmeyi sürdüreceğiz” diyerek, gençlere olan güveninin vurgusunu yaptı.