Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye hedefine ulaşacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Basketbol Gelişim Merkezi’nde gerçekleştirilen İstanbul GENÇFEST programında gençlere hitap etti.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Terörsüz Türkiye, Türkiye Yüzyılı’nın kilit taşı olacak. Bu eseri de siz gençlerimize hediye edeceğiz.” diyerek, terörle mücadelede Cumhur İttifakı olarak dayanışma içinde olduklarını belirtti. “İnşallah terörü bitiriyor, Türkiye’yi huzura, kardeşliğe, refaha taşıyoruz. Bu, en büyük eserimiz olacak.” diye ekledi.

GENÇLER, GELECEĞİMİZİN MİMARLARI

Başkan, gençlerle bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu ifade ederken, gençliğin önemli bir görev üstlendiğini vurguladı. “Siz gençler Türkiye’nin aydınlık geleceğini temsil ediyorsunuz. Sizlere baktıkça çok daha büyük bir Türkiye görüyorum.” dedi. Gençlerin bu ülkenin umudu ve parlak yarınları olduğunu belirtti.

KARDEŞLİK VE GÜÇLÜ DAYANIŞMA

“Biz öyle sıradan bir millet değiliz.” diyen Erdoğan, tarih boyunca çeşitli zorluklarla karşılaştıklarını ama her seferinde yeniden doğduklarını belirtti. “Bu aziz millet başka milletlere benzemez.” ifadesiyle Türk milletinin tarihî tecrübesinin önemine vurgu yaptı.

SORUNLARI ÇÖZME YETENEĞİ

Cumhurbaşkanı, büyük düşünen bir millet olduklarını belirterek, “Sorun mu var? Allah’ın izniyle çözer geçeriz.” diyerek zorlukları aşacaklarına inandığını ifade etti. Türkiye’nin dünya genelindeki krizlere dair bir çözüm ürettiğini ve barış diplomasisinin öncüsü olduğunu açıkladı.

TERÖR TEHDİTİNE KARŞI MÜCADELE

Erdoğan, Türkiye’nin en stratejik hedeflerinden birinin “Terörsüz Türkiye” olduğunu belirtti. “Şiddetin terör tehdidinin olmadığı bir ülkeyi ve bölgeyi inşa etmek için yoğun gayret içerisindeyiz.” dedi. Terörle mücadele hedefinin gerektiğini de vurguladı.

GENÇLERE YALAN SÖYLEYENLER KAYBEDECEK

Cumhurbaşkanı, gençlerin geleceğiyle alakalı yalan söyleyenlerin ve onları yanlış yönlendirenlerin kaybedeceğini savundu. “Kazanan Türkiye olacak. 86 milyon olacak. Birlik ve beraberliğimiz olacak.” ifadesiyle birlikte, gençlerin gelecekte güçlü bir rol oynaması için sermaye ve fırsatlar sağladıklarını belirtti.

GÜÇLÜ BİR GELECEK İÇİN YATIRIM

Erdoğan, üniversiteler ve spor tesisleri gibi alanlarda gençler için daha fazla imkân sunacaklarını belirtti. Önemli teknolojik atılımların yapıldığını ve gençlerin liderlik pozisyonlarında yer alacağını ifade etti. “Geleceği gençlerle şekillendirmeyi sürdüreceğiz.” diyerek toplantıyı kapattı.