Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye’ye yaklaşıyoruz

ERDOĞAN’IN AHLAT’TA KONUŞMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin 954’üncü yıl dönümü nedeniyle Bitlis’in Ahlat ilçesinde gerçekleştirilen etkinlikte önemli açıklamalarda bulundu. Ahlat’ın Türk milleti için vazgeçilmez bir sembol olduğuna vurgu yapan Erdoğan, “Ahlat, bu topraklardaki ezeli ve ebedi mevcudiyetimizin simgesidir. Türk milleti için Ahlat, Kızılelma’nın anahtarıdır” ifadelerini kullandı.

BİRİZ, BERABERİZ VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk, Kürt ve Arapların birlikte hareket ettiğinde büyük başarılara imza attığını hatırlatarak, “Birliğimizi koruyacağız. Yedi düvele diz çöktürdüğümüz Milli Mücadele yine bu ruhla zafere ulaştırılmıştır. Saflarımızı sıklaştıracağız, kardeşliğimizi perçinleyeceğiz” dedi. Ayrıca, Ahlat’taki tören öncesi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile de bir araya geldiği belirtildi.

TUZAKLARA DÜŞMEME VURGUSU

Erdoğan, Türkiye’nin geleceği hakkında önemli mesajlar vererek, “Şehit ve gazilerimizin emanetini yere düşürmeden huzurun, sükunun ve muhabbetin merkezinde yer aldığı aydınlık bir Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz. Çok daha müreffeh bir Türkiye için çıktığımız bu yolda kimsenin oyununa gelmeyecek, tuzaklara düşmeyeceğiz” şeklinde konuştu.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ

Terörsüz Türkiye hedefine değinen Erdoğan, “Hasımlarımızı rahatsız eden Terörsüz Türkiye menziline doğru kararlı adımlarla yürümeyi sürdüreceğiz. Son düzlüğe varmış bulunuyoruz. Biraz daha sabır, gayret ve dikkatle bu düzlüğü de geçecek, menzili maksudumuza suhuletle vasıl olacağız” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muş Havalimanı’nda karşılandığında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yanında bulundu.

MEZARLIK ZİYARETİ VE KONUT ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından Devlet Bahçeli ile birlikte Selçuklu Meydan Mezarlığı’nı ziyaret etti. Ayrıca, Erdoğan’ın MHP lideri Bahçeli’yi Bitlis Ahlat’ta inşa ettirdiği Emir Bayındır Yerleşkesi Devlet Bey Konağı’nda ziyaret edeceği öğrenildi. Bahçeli’nin talimatıyla inşaatına Nisan 2023’te başlanan konağın mimarlığını MHP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Hayri Bulut gerçekleştirdi. Selçuklu mimarisinden esinlenerek yapılan konağın inşaatı 18 ay sürdü ve Ahlat taşından yapıldığı belirtildi. Konağın güney cephesinde, Emir Bayındır Kümbeti’nin benzeri olan bir yapı bulunuyor.