Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrası konuşuyor

ETKİNLİKLER VE KABİNE TOPLANTISI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin 954’üncü yıl dönümü dolayısıyla bugün Bitlis’in Ahlat ilçesine gelerek düzenlenen etkinliklere katıldı. Bu kapsamda kabine de Ahlat’ta toplandı. Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde saat 16.55’te başlayan toplantı, kısa bir süre önce tamamlandı. Toplantı sonrası konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Milletimize Anadolu’nun kapılarını açan büyük zaferin yıl dönümünde aziz şehitlerimizin manevi huzurunda bulunmanın heyecanını yaşıyoruz” dedi.

ŞEHİTLERİ ANIYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine, “954. Seneyi devriyesini layıkıyla idrak etmek, kahraman ecdadımızı hürmetle anmak üzere bugün bir kez daha Ahlat’tayız” diyerek devam etti. Şühedayı rahmetle yad ettiğini belirten Erdoğan, Malazgirt Destanı’nın önderi Sultan Alparslan ve kahraman askerleri için Allah’tan rahmet diledi. Ayrıca, 6 sene önce Ahlat yolunda hayatını kaybeden Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun’u da andığını ifade eden Erdoğan, “Rabbim onu cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin” diye ekledi.

AHLAT’IN GELİŞİMİ

Cumhurbaşkanı, “Geçen sene Cumhurbaşkanı kabinemizin Ankara dışındaki ilk toplantısını burada gerçekleştirmiştik” diyerek Ahlat ve Malazgirt’e halkın ve gençlerin ilgisinin giderek arttığını vurguladı. Okçular Vakfı’nın bu konuda sağladığı faydaya dikkat çeken Erdoğan, “Anadolu’nun Orhun abideleri olarak bilinen kıymetli hazinelerimizin Türk tarihindeki önemine mütenasip şekilde tanınması için gerekeni yapıyoruz” dedi. Bu yıl da kabineyi Ahlat’ta topladıklarını belirten Erdoğan, toplantıda ekonomi ve Gazze’deki gelişmeler dahil birçok konu üzerinde durulduğunu ifade etti. Ayrıca, “İsrail’in bugün Gazze’deki Nasır Hastanesi’ne düzenlediği vahşi saldırıda 5’i gazeteci, en az 20 Filistinli şehit oldu” diyerek durumu ele aldı.