Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump’la telefon görüşmesi yaptı

GÖRÜŞME DETAYLARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşmede Türkiye ve ABD arasındaki ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konular masaya yatırıldı. Erdoğan, görüşme esnasında Trump’ı Türkiye’ye davet etti. Erdoğan, konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, “Bugün ABD Başkanı Değerli Dostum Sayın Donald Trump’la yaptığımız telefon görüşmesi oldukça verimli, kapsamlı ve samimiydi.” sözlerini kullandı. Görüşme sırasında Gazze’deki kötüleşen insani durum başta olmak üzere Suriye, Rusya – Ukrayna Savaşı, küresel ticaret, İran ile ABD’nin devam eden müzakereleri gibi konuların istişare edildiğini belirtti.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu görüşmede Trump ile iki ülke arasında savunma sanayii ve ticaretin geliştirilmesi yönündeki iradeyi teyit ettiklerini belirtti. Erdoğan, görüşme sırasında yayımladığı mesajda, Başkan Trump’ın dünya genelindeki çatışma ve savaşları sona erdirme çabalarını takdirle karşıladığını ifade etti. Türkiye’nin bölgedeki barış, istikrar ve huzur ortamını sağlamak için gereken desteği vermeye hazır olduklarını vurguladı. Ayrıca, “Değerli dostumu en kısa sürede Türkiye’de ağırlamaktan büyük memnuniyet duyacağımı ifade ettim, kendisi de bizleri ABD’ye davet etti.” şeklinde konuştu.

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada “Erdoğan ile çok iyi ve yapıcı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim.” dedi. Trump, Türkiye’ye davet edildiğini ve ayrıca Erdoğan’ın Washington’a geleceğini belirtti. Dört yıllık başkanlık süresi boyunca Erdoğan ile ilişkilerinin mükemmel olduğunu ifade eden Trump, “Rusya-Ukrayna savaşından, Suriye ve Gazze ve daha fazlasına dair her şeyi konuştuk.” diyerek görüşmede gündeme gelen konular hakkında bilgi verdi. Rusya-Ukrayna barışıyla ilgili de görüşmeler yapıldığını belirten Trump, “Rusya ve Ukrayna arasındaki bu saçma ancak ölümcül savaşı derhal sona erdirmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çalışmak için sabırsızlanıyorum.” ifadelerini kullandı.