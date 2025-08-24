Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Donanmasını Selamladı

TCG ANADOLU BOĞAZ GEÇİŞİNE BAŞLADI

TCG Anadolu, İstanbul Boğazı’nda gerçekleştirilecek ‘Mavi Vatan Boğaz Geçişi’ için sabah saat 06.30’da Sarayburnu’ndan yola çıktı. Geçiş esnasında TCG Anadolu, TCG Savarona, TCG Oruçreis, TCG İstanbul, TCG Heybeliada, TCG Kalkan, TCG Alanya, TCG Sancaktar ve TCG Hızır Reis Denizaltısı, Karadeniz açıklarında buluştu. Sabah saatlerinde başlayan bu önemli seyir, gemilerin Karadeniz’e ulaşmasının ardından Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden güneye hareket etmeleriyle devam etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN DESTEK MESAJI

Sarayburnu’ndan hareket eden gemiler, Sarıyer merkez sahili ve Tarabya önlerinden geçerek Emirhan, Kanlıca, Rumelihisar ve Kandilli-Bebek hattını selamladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe’deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi’nde geçişi selamladı ve bu anlarda eşi Emine Erdoğan da yanında bulundu. TCG Anadolu ve TCG Savarona, Türkiye’nin çeşitli yerlerinde misafir edilecek olan TEKNOFEST yarışmacısı gençler, şehit çocukları ve sevgi evlerindeki çocuklarla birlikte seyir yapacak.

YARIŞMALAR ÇOCUKLARA ÖZEL OLACAK

Saat boyunca sürecek etkinlikte, gemide bulunan çocuklar ellerindeki kırmızı beyaz balonları gökyüzüne bırakacak. Mavi Vatan Boğaz Geçişi, Moda ve Caddebostan’ın ardından Maltepe Sahili’nde sona erecek. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST Mavi Vatan öncesinde TCG Anadolu gemisinde açıklamalarda bulundu. Bayraktar, “Gemilerimiz 30–31 Ağustos tarihlerinde İstanbul Tersanesi’nde ziyarete açık olacak. Tüm milletimizi bekliyoruz. Kayıtları TEKNOFEST sitemizden yapabilirler. N Sosyal’e üye olanlara özel ayrıcalıklar olacak.” ifadelerini kullandı.

TEKNOFEST KAPSAMINDA TEKNOLOJİ YARIŞMALARI

Mavi Vatan bilincinin genç nesillere aktarılması için düzenleyecekleri yarışmalar hakkında bilgi veren Bayraktar, ilkokul öğrencileri için resim yarışması ve lise ile üniversite düzeyinde Mavi Vatan doktrinini anlatan makale yarışmasının yapılacağını belirtti. Yarışmalara katılanlar, halka kapalı olduğu günlerde 28–29 Ağustos’ta gemileri ziyaret edebilecek. Ayrıca, TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliği sadece donanma geçişiyle sınırlı kalmıyor. Üç farklı teknoloji yarışması da düzenlenecek: ROKETSAN ile sualtı roket yarışması, ASELSAN ile insansız sualtı araçları yarışması ve insansız su üstü araçları yarışması. Bayraktar, “TEKNOFEST Mavi Vatan’da sadece gemilerimiz değil, teknolojinin şampiyonları da yarışıyor olacak.” dedi.

SAVARONA YATI TÖRENE KATILIYOR

Bunların yanı sıra, geçit törenine Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi mirası Savarona yatı da katılıyor. Savarona’da 13 üniversite öğrencisi de mevcut. İstanbul Boğazı’ndaki geçiş törenine katılacak gençler, duygularını paylaştı. İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Elektronik Mühendisliği okuyan Tayfun Işıkelekoğlu, Savarona’ya binme fırsatını duyduğunda “Atatürk’ten bize kalan yadigarın, yeniden revize edilip, sunulması bizim için çok büyük bir şans.” diyerek heyecanını ifade etti.

GENÇLERDEN HEYECAN VERİCİ AÇIKLAMALAR

Öğrencilerden Rabia Nur Yıldız da geçişe katıldığı için duyduğu heyecanı dile getirdi. Yıldız, “Savarona yatının ilk ziyaretçilerinden olmak çok mutluluk verici. Atatürk’ün çalışma masası çok kıymetli görünüyordu. Milli teknoloji hamlesinin ilerlemesine tanıklık etmek çok değerli. Bizler de gelecek nesiller olarak bu teknoloji hamlesine katkı sağlayacağımıza inanıyoruz.” dedi.