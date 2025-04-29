Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Türk Ekonomisine Güveniyoruz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yoğun mesaisine devam ediyor. Son etkinliğinde Türkiye-İtalya İş Forumu’na katılan Erdoğan burada önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye ekonomisine duydukları güveni ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye ekonomisine güveniyoruz” diyerek iş insanlarının katkısının başarıda büyük rol oynadığını belirtti. Ayrıca, bu ortaklığın önümüzdeki dönemde daha ileri seviyelere taşınacağına inandığını vurguladı. Ekonomide korumacılığın ve sınırların içine kapanmanın konuşulduğu bir süreçten geçildiğine dikkat çeken Erdoğan, “Bu dinamik atmosferi ülkemiz ekonomisi açısından başarıyla yönetmenin hatta fırsata çevirmenin gayretindeyiz” dedi. Türkiye’nin coğrafi konumunun bölgede ve dünyada etkili iktisadi ve ticari ortaklıklar kurmanın önemini artırdığını da dile getirdi.

ENFLASYONDA DÜZENLİ DÜŞÜŞ SÜRECİ

Cumhurbaşkanı, 2023 yılında yaşanan depremin ekonomiye doğrudan maliyetinin 104 milyar dolar, dolaylı maliyetinin ise 150 milyar dolar olduğunu aktardı. Yaraların hızla sarıldığına ve hedeflere doğru emin adımlarla ilerlediklerine işaret etti. Deprem sonrası 201 binden fazla konutun anahtarlarının depremzede vatandaşlara teslim edildiğini belirten Erdoğan, yıl sonuna kadar 252 bin konut daha yapılacağını söyledi. Ekonomik atılımlarına hız kesmeden devam ettiklerini vurgulayan Erdoğan, savunma sanayi ihracatının en yüksek seviyeye ulaştığını ifade etti. “Tüm dünyayı etkileyen enflasyonda kalıcı ve belirgin bir düşüş sürecine girdik” diyerek ekonomi programının kararlılıkla uygulandığını ve geri adım atılmayacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya özelinde, tüm küresel sınamalara rağmen ikili ticaretin Covid salgınından bu yana sürekli bir artış gösterdiğini belirtti. 2024 yılında ticaret hacminin neredeyse ikiye katlanarak 32 milyar doları aşacağını öngördüklerini ifade etti. Türk firmalarının İtalya’yı Avrupa pazarına açılan bir kapı olarak gördüğünü vurgulayan Erdoğan, “İtalyan firmalarının da Türkiye’yi Asya, Orta Doğu ve Afrika’ya açılan bir kapı olarak değerlendirmesini isteriz” dedi. Ayrıca, zirvede Meloni ile birlikte yeni ticaret hacmi hedeflerini 40 milyar dolar olarak belirlediklerini duyurdu.

YATIRIM İLİŞKİLERİ GÜÇLENMELİ

Erdoğan, karşılıklı yatırımların artırılmasının öncelikli hedefleri arasında yer aldığını belirtti. Türkiye’nin cazibe merkezi haline geldiğini ve mevcut 1500 İtalyan şirketine ek daha fazla yatırımcı görmek istediklerini ifade etti. Avrupa’daki güvenlik ve savunma sektöründeki genişlemeden pay almak için ortak çalışmaların artırılmasının önemini vurguladı. Ticaret ve yatırım ilişkilerini daha yüksek seviyelere taşımak amacıyla firmaları desteklemeye devam edeceklerini belirten Erdoğan, iş dünyasının elini taşın altına koyması gerektiğini söyledi. “Biz engelleri kaldırdık ve kaldırmaya devam edeceğiz” diyerek iş çevrelerinden kararlılıkla ilerlemelerini istedi. Ayrıca, Avrupa Birliği ile gümrük birliğinin güncellenmesi ihtiyacının hissedildiğini, her iki taraf için fayda sağlayacak bir güncellemenin İtalyan hükümetinin ve iş çevrelerinin desteğini beklediğini belirtti. İtalyan iş çevrelerinin bu konuyu Avrupa Birliği kurumları nezdinde gündeme getirmelerini önerdi.