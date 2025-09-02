Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Ekonomik Sınıf Atlama Aşamasında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı’nın 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi’ne katılmak üzere gittiği Çin’in Tiencin şehrindeki temaslarının ardından yurda dönüş yolculuğunda gazetecilere açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in konuk olarak zirveye katıldığına dikkat çekerek, katılımlarının, hem teşkilatla hem de Asya ülkeleriyle olan ilişkilerin önemini vurguladığını belirtti. Zirveye katılan 10 ülkenin toplam nüfusunun 3,8 milyara, ekonomik büyüklüğünün ise 30 trilyon dolara yaklaştığını ifade eden Erdoğan, “Teşkilatın 1996’dan bu yana dinamik bir dönüşüm içerisinde olduğunu görüyoruz. Ekonomik ve ticari işbirliğini ön plana çıkararak bir kimlik kazanıyor. Ayrıca teşkilat, küresel ve bölgesel sorunların çözümünde rol oynamayı kendine ilke edinmiştir” dedi.

verimli bir görüşme gerçekleştirdik

“Şanghay Ruhu” çerçevesinde belirlenen ilkelerin, 2019’da ilan edilen Yeniden Asya Girişimi’nin temeliyle örtüştüğünü söyleyen Erdoğan, “Bölgemizdeki ihtilafların barışçıl yöntemlerle çözülmesi için en çok çaba gösteren ülkelerin başındayız. Teşkilatın, ülkemiz dahil diyalog ortaklarıyla ilişkilerini artırma çabasını isabetli buluyorum. Zirve sırasında çok taraflı diplomasi geleneğimiz, bölgesel güvenlik ve sürdürülebilir kalkınma politikamız hakkında konuşma fırsatı bulduk. Ayrıca Gazze’deki soykırımı da gündeme getirdim. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile de heyetlerimizin de katılımıyla verimli bir görüşme yaptık. Bu görüşmede, ikili ilişkiler ve yatırımları ele aldık. Ticaret ortağımız Çin ile ekonomik ilişkilerimizi daha dengeli ve sürdürülebilir hale getirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Erdoğan, zirve kapsamında, Çin Devlet Başkanı’nın yanı sıra Pakistan Başbakanı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Ermenistan Başbakanı, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı ve İran Cumhurbaşkanı ile çeşitli konuları görüştüklerini belirterek, “Zirveye katılan pek çok devlet ve hükümet başkanıyla ikili işbirliği konularını ve İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarını değerlendirdik” dedi.

Türkiye’nin bölgesel etkisi önemseniyor

Bir gazetecinin, Erdoğan’ın People’s Daily gazetesindeki yazısından alıntı yaptığı bir soruya Erdoğan, “Çin, Türkiye’nin bölgesel önem ve etkisinin farkında. Bu nedenle Türkiye’yi önemli bir aktör olarak değerlendiriyor. Çin ile ilişkilerimizi geliştirmek için çaba sarf ediyoruz. Çeşitli alanlarda işbirliklerini değerlendiriyoruz. Biz, dünyaya sadece Doğu-Batı ekseninde bakmıyoruz. Doğu ile Batı arasında ayrışma değil, yeni köprüler kurmayı savunuyoruz. Her platformda insanı merkez alan politikalarımızı dile getiriyoruz” yanıtını verdi. Erdoğan, uluslararası sistemlerin çıkmazda olduğu bir dünyada normalleşmenin ancak hak ve adalet temelinde sağlanabileceğine inandığını belirtti.

Ukrayna-Rusya görüşmeleri

Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesinin içeriğiyle ilgili soruya Erdoğan, “Ukrayna-Rusya savaşının adil bir barışla sonlandırılması için neler yapılabileceği konusunda konuştuk. Türkiye olarak bu savaşın müzakerelerle sonuçlanabileceğini savunuyoruz. Müzakerelerin aşamalı olarak yükseltilmesi bizim için önemli. Barış umudunu somut sonuçlara dönüştürmek gerek. Liderler seviyesinde bu konuyu ele almak zorundayız” açıklamasında bulundu. Esir takası konusunu da sürekli gündemde tutmaya çalıştığını belirten Erdoğan, Türkiye’nin her iki tarafla da görüşebilen bir ülke konumunda olduğunu kaydetti.

Filistin konusunda uluslararası destek bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanlığının Filistinli yetkililerin vizelerini iptal etmesiyle ilgili soruya, “Amerika’nın bu kararı, BM’nin varoluş amacına uygun değil. Bu kararı gözden geçirmelidir” şeklinde cevap verdi. Gazze’deki insani krize ve ABD’nin bu konudaki ikiyüzlülüğüne dikkat çeken Erdoğan, “Zaman zaman ülkemize yaralılar gönderiliyor. Bu soykırımı unutmak mümkün değil. Filistin’in sesi kısmaya çalışmak ise doğru değil” ifadesini kullandı.

Erdoğan, “Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Filistin meselesinin önemli bir yer alacağına inanıyorum” diyerek, Filistinli yetkililerin sesinin dünya genelinde yankı bulacağını belirtti.

süreçlerin baltalanmaması gerektiğini belirttik

Suriyeli mülteciler ve Suriye ile ilgili süreçlere de değinen Erdoğan, “Suriye’de kalıcı huzurun sağlanmasını istiyoruz. Suriye’nin bütün renkleriyle birleşmesini arzuluyoruz. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile birlikte düşünüyoruz. Suriye’deki karışıklıkların bize yansımaması için dikkatli olmalıyız” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin terör örgütü PKK ile olan süreci hakkında da Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kurulan komisyonun çalışmalarıyla birlikte, 40 yıllık sorunları çözüme kavuşturmayı hedeflediklerini belirtti.

ekonomik şartlar düzelecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomideki gelişmelerin umut verici olduğunu, enflasyonda düşüş ve işsizlik oranı gibi konuların da düzelmesini beklediklerini kaydetti. Türkiye’nin kişi başı milli gelirinin, Dünya Bankası tanımına göre üst gelirli ülkeler grubuna girmesi bekleniyor. Ekonomik alanda atılan adımları yakından takip ettiklerini ve finansal koşullardaki iyileşmenin devam edeceğine inandığını belirtti.