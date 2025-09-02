Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Gelir Grubuna Hazır

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN ŞANGHAI ZİRVESİ AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı’nın 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi için gittiği Çin’in Tiencin şehrindeki temaslarının ardından ülkesine dönüşte uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in şeref konuğu olarak zirveye katıldığını hatırlatan Erdoğan, tesvikin öneminin altını çizerek, “Zirveye katılımımız, teşkilatla ve köklü bağları olan Asya ülkeleriyle ilişkilerimize verdiğimiz önemi gösteriyor” dedi.

TEŞKİLATIN GÜCÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilat üyesi 10 ülkenin toplam nüfusunun 3,8 milyar, ekonomik büyüklüğünün ise 30 trilyon dolara yaklaştığını belirtti. “Teşkilat, 1996’dan bu yana dinamik bir dönüşüm yaşamaktadır. Ekonomik ve ticari alandaki işbirliğini ön plana çıkartarak bir kimlik kazanıyor; ayrıca küresel ve bölgesel sorunların çözümünde de etkili bir rol oynamayı hedefliyor” ifadesini kullandı.

Şanghay Ruhu’na vurgu yapan Erdoğan, “Eşitlik, istişare, karşılıklı güven ve fayda, farklılıklara saygı, ortak kalkınma gibi ilkelerin Yeniden Asya Girişimi’nin temel yaklaşımlarıyla örtüştüğünü anımsatarak, bölgedeki ihtilafların barışçıl yollarla çözümüne yönelen bir ülke olarak bu çabaları isabetli buluyorum” dedi.

Zirve kapsamında, çeşitli liderlerle yapılan verimli görüşmelerde, Gazze’deki durumu gündeme getirdiğini de belirten Erdoğan, “Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yaptığımız ikili görüşmede ekonomik ilişkileri daha dengeli ve sürdürülebilir hale getirme konusunu ele aldık. Görüşmelerimizde, ikili işbirlikleri ve Filistin’in İsrail’e karşı durumu üzerinde değerlendirmelerde bulunduk” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ukrayna-Rusya savaşının çözümü konusunu değerlendirdiğini, enerji alanındaki işbirliğini de önemli bulduğunu ekledi. “Barış umudu için müzakerelerin seviyesinin yükseltilmesi gerektiğini savunuyorum. Türkiye olarak her iki tarafla görüşebilen bir ülkeyiz ve bu yara kapanmadan kalıcı bir barış sağlanamayacağını biliyoruz” dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Filistinli yetkililerin vizesini iptal etmesini eleştiren Erdoğan, “Bu karar, BM’nin varoluş nedenine uygun düşmüyor. Filistin’in sesinin kısılmasına izin verilemez” dedi. Gazze’deki durumun ise dikkatle izlenmesi gerektiğini vurguladı. “İsrail’in katliamları asla unutulmayacak” diyen Erdoğan, uluslararası toplumun da Gazze’ye sahip çıkması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisinin ve eşi Emine Erdoğan’ın Gazze’deki insani krize duyarlılıklara dikkat çektiğini belirtti. “Batı’nın Ukrayna’daki hassasiyetinin aynı şekilde Gazze için de gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum” diyerek uluslararası kamuoyundan bu konuda adım atılmasını beklediğini ifade etti.

Suriye’deki karışıklıkların Türkiye üzerinde doğrudan etkisinin olduğuna dikkat çeken Erdoğan, “Suriye’nin birliği ve beraberliği büyük önem taşıyor” dedi. Bu bağlamda, Türkiye’nin Suriye’yi yalnız bırakmayacağı mesajını verdi. Ayrıca “Her kim bu süreci baltalamaya çalışırsa bunun bedelini ödeyecektir” diyerek kararlılığını yineledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin terörle mücadele konusunda kararlı adımlar attığını ve çözüm için gerekli olan tüm gereksinimleri yerine getirdiğinin altını çizerek, terörün son bulmasıyla birlikte kalkınma ve istihdam alanındaki adımların hız kazanacağını belirtti.

Ekonomik durum hakkında da konuşan Erdoğan, son dönemde pozitif bir döngüye girdiklerini belirtti. “Büyüme rakamlarının güçlü olduğunu ve enflasyonun düşüşe geçtiğini görüyoruz. İhracat ve yatırımların artması için yoğun bir çaba içinde olduğumuzu söyleyebilirim” ifadesiyle umudunu dile getirdi. Ayrıca, Türkiye’nin orta gelir grubundan üst gruba çıkmasının mümkün olduğunu vurguladı. Bu durumun tüm vatandaşlar için fayda sağlayacağını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin önünü açacak adımlarla birlikte, ulusal düzeyde gelişmelere ve mevcut sorunlara çözüm bulma konusundaki kararlılığını da yineledi.