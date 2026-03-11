Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye’nin Hürriyet Vurgusunu Tekrar Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda önemli açıklamalarda bulunarak, ABD, İsrail ve İran arasında süregelen çatışmalara ilişkin dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.

MİLLET OLARAK KORKMUYORUZ

Erdoğan, “Bu demektir ki, efendiler Türk’ün hürriyetine dokunulamaz” sözleriyle hürriyet iradesinin önemine vurgu yaparak, “Şehit kanlarıyla sulanmış vatan topraklarında yıllardır nasıl başımız dik şekilde hür yaşadıysak, bundan sonra da öyle yaşayacağız” dedi. Ayrıca, “Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın” diyerek, Türk milletinin korkudan uzak olduğunu belirtti. Erdoğan, özellikle yazılan bildirilerle inanç değerlerine düşmanlık edenler hakkında, “İstiklal Marşımızı anlayana kadar okumalarını kendilerine tavsiye ediyorum” ifadesini kullandı.

CEDDİMİZE DE SIRTIMIZI ASLA DÖNMEYİZ

Erdoğan, Türkiye denildiğinde akla gelen değerlerle ilgili yaptığı vurgu ile, “Sırf birilerinin işine gelmiyor diye aslımızı, neslimizi, ruh kökümüzü inkar mı edelim?” şeklinde konuştu. O geçmişte at koşturan kahraman ecdada sahip çıkmanın öneminin altını çizen Cumhurbaşkanı, “Bizi biz yapan hasretlere sıkı sıkıya sarılacağız” diyerek, Türk milletinin iradesine ve tarihine olan bağlılığını yineledi.

BİRİLERİNE GÖRE DEĞİL, MİLLET İÇİN

Millet adına mücadele edeceklerini belirten Erdoğan, “86 milyon hep birlikte birbirimizin hukukuna sahip çıkacağız” dedi. İstiklal Marşı’na ve özgürlüğe sahip çıkacaklarını ifade eden Cumhurbaşkanı, “Koruma konusunda gerektiğinde göğsümüzü siper edeceğiz” ifadelerini kullandı. Ayrıca, İstiklal Marşı’nın yazarı Mehmet Akif Ersoy’u rahmetle andığını da sözlerine ekledi.

ÇATIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Bölgedeki çatışmaların sürdüğünü belirten Erdoğan, İran’da hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bine aştığını ve kadın, çocuk, yaşlı demeden ağır bedellerin ödendiğini ifade etti. Çatışma ortamının coğrafya ve ekonomi üzerinde tahribat yarattığını dile getiren Erdoğan, daha fazla can kaybının yaşanmaması için bu savaşın durdurulması gerektiğini vurguladı.

DİPLOMASİYE ŞANS VERİLMELİ

Cumhurbaşkanı, savaşı büyümeden durdurmak gerektiğini, diplomasi ve müzakerelere dönülmesi için uğraş verdiklerini belirtti. Türkiye’nin etrafındaki ateşten korunmak için temkinli davrandıklarını ifade eden Erdoğan, “Bizim tek dinimiz var, o da İslam” diyerek, ırk, mezhep ve dini ayrımların reddedilmesi gerektiğinin altını çizdi.

MACERA ARAYAN OLURSA HODRİ MEYDAN DERİZ

Türkiye’nin güçlendiğini ve şimdi oyun kurucu rol üstlendiğini belirten Cumhurbaşkanı, “Biz barıştan başka hiçbir gayemiz yok” ifadelerini kullandı. Ancak, macera arayan olursa buna karşılık vermekten çekinmeyeceklerini de sözlerine ekleyerek, Türkiye’nin gücüne dikkat çekti.