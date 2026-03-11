İlber Ortaylı Yoğun Bakımda Tedavi Ediliyor

ilber-ortayli-yogun-bakimda-tedavi-ediliyor

78 yaşındaki tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın ailesi, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak Ortaylı’nın yoğun bakımda tedavi edildiğini aktardı. Açıklamada, ünlü tarihçinin sağlık durumunun stabil olduğu bilgisi verildi.

SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN BİLGİLER PAYLAŞILDI

Aile, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Ortaylı’nın sağlık durumu hakkında güncel bilgiler sundu. Yapılan açıklamada, “İlber Ortaylı’nın beş gündür yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir. Durumu stabildir. Alanında çok iyi bir ekip tarafından büyük bir özenle takip edilmektedir. İyi dileklerinizin ve dualarınızın yardımcı olacağını umuyoruz” ifadeleri yer aldı.

