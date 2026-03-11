Erdoğan’dan Emeklilere Bayram İkramiyesi Müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin düzenlediği TBMM Grup Toplantısı’nda emeklilerin bayram ikramiyeleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Klasik uygulama olarak bayram öncesi yatırılacak olan bu ikramiyelerin yanı sıra, emekli maaşlarının da öne çekileceği ve 14 Mart itibarıyla ödenmeye başlanacağı bilgisini paylaştı.

EMEKLİLER İÇİN MÜJDE

Toplantı sırasında emeklilere yönelik müjdeli haberler veren Erdoğan, “Emeklilerimize bir müjde vermek istiyorum… Emeklilerimizin bayram ikramiyelerini her yıl olduğu gibi bayram öncesinde yatıracağız. Ayrıca emekli maaşlarını da öne çekerek 14 Mart’tan itibaren ödemeye başlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

