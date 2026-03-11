Hürmüz Boğazı’ndaki Aksaklıklar Petrol İhraçlarını Etkiliyor

Deniz yoluyla taşınan ham petrolün yaklaşık üçte biri Hürmüz Boğazı üzerinden küresel piyasalara ulaşıyor. Boğazdaki aksaklıklar, uluslararası petrol fiyatlarında artışa sebep olabiliyor. Hürmüz Boğazı, 2025 yılının ilk çeyreğinde de küresel petrol ticaretinin başlıca arterleri arasında yer almayı sürdürüyor. Boğazdan geçen petrolün hedeflerine bakıldığında, Asya ülkelerinin belirgin bir ağırlık taşıdığı görülüyor.

GÜNÜMÜZDE EN BÜYÜK ALICI ÇİN

Günlük sevkiyat verileri incelendiğinde, Çin 5,4 milyon varil ile en büyük alıcı durumunda bulunuyor. Çin’in ardından gelen ülkeler ise sırasıyla şu şekildedir: